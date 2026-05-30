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Sawai Madhopur : गुर्जर समाज की महापंचायत, करीब दो घंटे तक ट्रैफिक हुआ प्रभावित

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई. गुर्जर समाज के लोग ने गुर्जर आरक्षण के दौरान शहीद हुए फलोदी क्षेत्र के दो गुर्जर युवकों की मूर्तियां स्थापित करने की मांग की. इस दौरान हुए प्रदर्शन से करीब ढाई घंटे तक सवाई माधोपुर-खंडार-मध्यप्रदेश मार्ग और सवाई माधोपुर-फलोदी मार्ग पूरी तरह बाधित रहा.

Edited byZee Rajasthan Web TeamUpdated byPragati Pant
Published: May 30, 2026, 10:05 AM|Updated: May 30, 2026, 10:05 AM
Sawai Madhopur : गुर्जर समाज की महापंचायत, करीब दो घंटे तक ट्रैफिक हुआ प्रभावित
Image Credit: Sawai Madhopur News

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर जिले के कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान शहीद हुए गुर्जर समाज के दो युवकों को श्रद्धांजली देने के लिए गुर्जर समाज द्वारा आयोजित किये जा रहे तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर समाज द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया.

इस दौरान कुशालीदर्रा तिराहे पर गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित हुई।जिसमें गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला सहित गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगो ने भाग लिया. कुशालीदर्रा तिराहे पर आयोजित गुर्जर समाज के कार्यक्रम के चलते हर तरफ सड़क गुर्जर समाज के लोग ही नजर आए ऐसे में करीब ढाई घंटे तक सवाई माधोपुर-खंडार-मध्यप्रदेश मार्ग तथा सवाई माधोपुर-फलोदी मार्ग पूरी तरह बाधित रहा. इसी दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने पूर्व में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान शहीद हुए फलोदी क्षेत्र के दो गुर्जर युवकों की मूर्तियां स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया.

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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वाले युवकों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उनकी स्मृति में मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए. अब तक मांग पूरी नहीं होने से नाराज गुर्जर समाज के लोगों ने कुशालीदर्रा तिराहे पर बैठकर जाम भी लगा दिया. जाम के चलते दोनों प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. यात्रियों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सड़क के दोनों ओर किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत की. करीब ढाई घंटे तक चले इस प्रदर्शन एंव महापंचायत के दौरान माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी रही.

प्रशासनिक अधिकारियों ने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया. इसके बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की. विजय बैंसला की समझाइश और प्रशासन के आश्वासन के बाद आखिरकार गुर्जर समाज के लोगों ने जाम समाप्त कर दिया और रास्ता खोल दिया गया. इसके बाद दोनों मार्गों पर यातायात फिर से सुचारू हो सका. फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. वही इस दौरान विजय बैंसला ने कुशाली दर्रा तिराहे पर आंदोलन के दौरान सहित हुए गुर्जर समाज के दो युवकों की मूर्ति कुशालीदर्रा तिराहे पर लगाने का ऐलान कर दिया. विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन का कल शहीद दिवस है और आंदोलन के दौरान शहीद हुए युवकों की मूर्ति लगाई जाएगी ओर उनका अनावरण किया जायेगा.

गुर्जर समाज का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी आंदोलन किया जा सकता है. विजय बैंसला के मूर्ति लगाने के एलान के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. अब देखना यह होगा कि गुर्जर समाज प्रशासन की बिना अनुमति के मूर्ति स्थापना कर पाता है या फिर प्रशासन गुर्जर समाज को मूर्ति लगाने की अनुमति देता है .

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