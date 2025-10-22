Zee Rajasthan
भाई-दूज से पहले सवाई माधोपुर हाइवे पर हादसा, बस 10 फीट तक घसीटती ले गई भाई-बहन

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के श्योपुर मार्ग नेशनल हाईवे-552 पर एक तेज रफ्तार बस ने भाई-बहन को टक्कर मारी और बस दोनों को 10 फीट तक घसीटती रही. 

Published: Oct 22, 2025, 02:47 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 02:47 PM IST

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. सवाई माधोपुर-श्योपुर मार्ग नेशनल हाईवे-552 पर एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बस दोनों को करीब 10 फीट तक घसीटती हुई ले गई. हादसा पाली गांव के पास पेट्रोल पंप के निकट हुआ.

घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी बहरावंडा खुर्द लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया. वहीं, बहरावंडा खुर्द चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

खंडार उपखण्ड क्षेत्र में सवाई माधोपुर-श्योपुर नेशनल हाईवे-552 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, पाली गांव के पास पेट्रोल पंप के समीप बाइक सवार भाई-बहन बाइक में पेट्रोल भरवाकर निकले तभी सवाई माधोपुर से श्योपुर जा रहीं बस की चपेट में आ गए और बस दोनों को करीब 10 फीट तक सड़क पर घसीटती हुई ले गई.

हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरावंडा खुर्द पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया.

सूचना मिलते ही बहरावंडा खुर्द चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और बस सहित क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

