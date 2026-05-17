/सवाई माधोपुर में पेट्रोल बचाने निकले विधायक, जितेंद्र गोठवाल इलेक्ट्रिक स्कूटी से कर रहे जनसंपर्क

Sawai Madhopur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए जाने के बाद अब जनप्रतिनिधि भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं. सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेंद्र गोठवाल इन दिनों अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं.

विधायक जितेंद्र गोठवाल लगातार इलेक्ट्रिक स्कूटी से क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ईंधन बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. उनका यह सादगी भरा अंदाज आमजन को काफी पसंद आ रहा है.

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गांव-गांव पहुंचकर सुन रहे लोगों की समस्याएं

चाहे दिन हो या रात, विधायक अब अधिकतर समय स्कूटी से ही सफर करते दिखाई दे रहे हैं. वे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं. इसके साथ ही वे आमजन को यह संदेश भी दे रहे हैं कि छोटी-छोटी पहल से देश के बड़े संसाधनों की बचत की जा सकती है. विधायक का कहना है कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए दोपहिया वाहन या साझा परिवहन का उपयोग करें तो पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.

लोगों को पसंद आ रहा सादगी भरा अंदाज

विधायक का यह अनोखा तरीका क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. आमजन उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं और इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं. कई स्थानों पर लोग विधायक के साथ सेल्फी लेते नजर आए. युवाओं में भी इस पहल को लेकर उत्साह देखने को मिला. कई युवाओं ने ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक रहने का संकल्प लिया.

राजनीति में अलग संदेश दे रहा यह कदम

राजनीति में अक्सर बड़े काफिले और लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल देखने को मिलता है, लेकिन विधायक जितेंद्र गोठवाल का स्कूटी से क्षेत्र भ्रमण करना एक अलग संदेश दे रहा है. उनका यह प्रयास न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के संदेश को मजबूती दे रहा है, बल्कि आमजन को भी पर्यावरण और संसाधनों की बचत के प्रति जागरूक कर रहा है.

पर्यावरण संरक्षण पर भी दिया जोर

विधायक का कहना है कि बढ़ती ईंधन खपत और प्रदूषण आज बड़ी चुनौती बन चुके हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना समय की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे छोटी दूरी के लिए अनावश्यक बड़े वाहनों का उपयोग कम करें और जहां संभव हो वहां साझा परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें. विधायक का मानना है कि यदि हर व्यक्ति छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाए तो देश में ईंधन की बड़ी बचत हो सकती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.

