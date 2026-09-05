/सवाई माधोपुर में बड़ा हादसा, खाटू श्याम मंदिर के गुंबद पर गिरी आकाशीय बिजली, मची अफरा-तफरी!

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Sawai Madhopur News: शहर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में शनिवार सुबह मंगला आरती के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया. जिस समय यह घटना हुई, मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. तेज आवाज के साथ बिजली मंदिर के गुम्बद पर गिरी, जिससे वहां मौजूद भक्त सहम गए.
गुम्बद में आई दरारें
आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का गुम्बद क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें दरारें आ गईं. घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. अचानक हुए इस हादसे से परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
श्रद्धालुओं को तुरंत बाहर निकाला
हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया गया. राहत की बात यह रही कि आकाशीय बिजली गिरने की इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. मंदिर में मौजूद लोगों ने घटना के बाद राहत की सांस ली.
बाबा श्याम के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर
स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर कुशालगढ़ के बाबा श्याम के नाम से प्रसिद्ध है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंगला आरती के दौरान हुई आकाशीय बिजली गिरने की इस घटना ने मंदिर में मौजूद भक्तों को दहला दिया.
कैसा है सवाई माधोपुर जिले का मौसम
जिले में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर मौसम केंद्र ने 5 सितंबर 2026 को दोपहर जारी मौसम चेतावनी में सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी जारी होने के बाद अगले 3 घंटे के लिए वैध बताई गई है.
अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार सवाई माधोपुर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग की चेतावनी में सवाई माधोपुर के अलावा सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई जिलों को शामिल किया गया है.
बिजली चमकने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी
येलो अलर्ट के तहत मौसम खराब होने के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विभाग ने विशेष रूप से निचले इलाकों और जलभराव वाले स्थानों में सतर्क रहने को कहा है. ऐसे क्षेत्रों में अचानक पानी भरने से परेशानी हो सकती है.
मेघगर्जन और तेज हवाओं के दौरान लोगों को पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने तथा बिजली के खंभों और तारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है. खुले क्षेत्रों में मौजूद लोगों को मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थान पर रहने में सावधानी बरतनी चाहिए.
सवाई माधोपुर में बारिश का दौर जारी रहने के संकेत
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं. सवाई माधोपुर में शनिवार को बारिश की गतिविधियों के साथ मौसम सुहावना रहने के साथ ही कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.
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