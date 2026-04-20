/पुलिस ने निभाया 'मामा धर्म', सफाई कर्मी की बेटी की शादी में भरा मायरा

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर कस्बे में पुलिस कर्मियों ने एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश करते हुए समाज में सकारात्मक संदेश दिया.

कस्बे के सफाई कर्मी दीपचंद वाल्मीकि की बेटी वर्षा वाल्मीकि की शादी में पुलिस स्टाफ ने मायरा (भात) भरकर न सिर्फ आर्थिक सहयोग किया, बल्कि इंसानियत का अनूठा उदाहरण भी पेश किया.

थाना प्रभारी राजेश मीणा के निर्देशन में एएसआई समय सिंह पुलिस स्टाफ के साथ शादी समारोह में पहुंचे और दुल्हन को ₹51,100 की नगद राशि भेंट की. इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने दुल्हन को एक स्मार्ट टीवी भी उपहार स्वरूप प्रदान की, जिससे परिवार की खुशियों में चार चांद लग गए.

सराहनीय पहल

दरअसल दुल्हन के पिता दीपचंद वाल्मीकि कस्बे में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत हैं, जो पुलिस के इस सहयोग से भावुक नजर आए और पूरे परिवार ने पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया.

इस सराहनीय पहल की क्षेत्रभर में जमकर प्रशंसा हो रही है. लोगों का कहना है कि पुलिस का यह मानवीय चेहरा समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे पुलिस व आमजन के बीच विश्वास और मजबूत होगा.

बता दें कि राजस्थान में 'मायरा' एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारंपरिक रस्म है, जो खासकर शादी के अवसर पर निभाई जाती है. मायरे की रस्म में मामा अपनी बहन के घर शादी के समय उपहार लेकर आता है. यह राजस्थान की सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं का अहम हिस्सा है. मायरा आमतौर पर शादी से कुछ दिन पहले या शादी के दौरान किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है.

नागौर में भरे गए भारी भरकम मायरे

कुछ दिन पहले नागौर के श्यामसर गांव में चार भाइयों ने अपनी बहन के लिए 1.51 करोड़ रुपये का मायरा भरा, जो काफी चर्चा में रहा. इसमें लाखों रुपये नकद, सोना-चांदी, करीब 25 बीघा जमीन शामिल थे.

वहीं, बीते दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में नागौर का मायरा रहा है.नागौर जिले में 21 करोड़ रुपये का मायरा भरा गया है, जिसने अब तक के मायरे से जुड़े सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. यह मायरा रविरा को नागौर जिले जायल तहसील के झाडेली परिवार ने भरा. मायरे की इतनी बड़ी रकम सुनकर हर कोई भौचक्का रह गया था.

मायरे में 1.51 करोड़ रुपये कैश, एक किलो सोना, 210 बीघा जमीन, 15 किलो चांदी और एक पेट्रोल पम्प दिया गया था.