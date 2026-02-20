बेशर्मी की हद! बच्चे को सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक थमाकर मौज ले रहा युवक, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

Sawai Madhopur Viral Video: एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से जुड़ा बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक युवक एक मासूम बच्चे को सिगरेट पिलाते और एनर्जी ड्रिंक (पैंथर) थमाते नजर आ रहा है, जिसने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है.

(19 फरवरी 2026) वीडियो में एक बाइक पर बैठा युवक दिखाई दे रहा है, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा बैठा है. दोनों के हाथ में एनर्जी ड्रिंक की कैन है. युवक बच्चे को ड्रिंक पिला रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब वह बच्चे को अपनी सिगरेट थमा देता है. मासूम बच्चा बिना समझे सिगरेट से कश लगाने लगता है. युवक इस हरकत को मौज-मस्ती के तौर पर अंजाम दे रहा है, लेकिन यह बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. सिगरेट का धुआं और कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक का मिश्रण बच्चे के नाजुक फेफड़ों, दिल और विकास पर गंभीर असर डाल सकता है.



सोशल मीडिया पर आक्रोश

वीडियो वायरल होते ही लोग भड़क उठे हैं. हजारों यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए युवक की कड़ी निंदा की है. कई लोगों ने इसे बाल शोषण और नशे की लत लगाने की कोशिश करार दिया है. सोशल मीडिया पर पुलिस और प्रशासन को टैग कर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. लोग कह रहे हैं कि मौज-मस्ती के नाम पर एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

आरोपी की पहचान

हमारी जांच में पता चला कि वीडियो में दिख रही बाइक राजस्थान के सवाई माधोपुर आरटीओ से रजिस्टर्ड है. बाइक का नंबर RJ 25 SS 8392 है, जो खंडार क्षेत्र के पिपलदा गांव, गंडावर निवासी रामवीर मीणा के नाम पर दर्ज है. इस जानकारी के आधार पर लोग युवक की तलाश में जुटे हैं और पुलिस से त्वरित एक्शन की अपील कर रहे हैं.



कानूनी पहलू और अपील

यह घटना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बच्चे को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराना दंडनीय है. पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. समाज के जिम्मेदार नागरिकों से अपील है कि ऐसे वीडियो शेयर करने से पहले सोचें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दें.अब देखना यह है कि प्रशासन इस बेशर्म हरकत पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है. बच्चों का भविष्य बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है.

यह मामला बच्चों की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और समाज में गिरती संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. अगर आपको या आपके आसपास ऐसा कोई मामला दिखे जहां बच्चे को खतरा हो, शोषण हो या कोई भी बाल अधिकारों का उल्लंघन हो, तो तुरंत जानकारी दें.

चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर: 1098 (यह 24 घंटे, 365 दिन मुफ्त और टोल-फ्री है. कोई भी बच्चा या चिंतित वयस्क कॉल कर सकता है, पहचान गोपनीय रखी जाती है.) बच्चे का भविष्य बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. पुलिस और प्रशासन से अपील है कि आरोपी की तलाश कर सख्त कार्रवाई की जाए.

