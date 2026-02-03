Sawai Madhopur: निर्माण में गड़बड़ी पकड़ी गई तो भड़के डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक, RSRDC अधिकारियों से मारपीट

Kirodi Lal Meena News: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के ठींगला क्षेत्र में निर्माणाधीन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान सोमवार को बड़ा हंगामा हो गया. कृषि एवं उद्यानिकी आपदा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने कॉलेज निर्माण में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद आरएसआरडीसी (राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड) के अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी. इस घटना के बाद आरएसआरडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने जनसुनवाई की. जनसुनवाई के दौरान उनके समर्थकों ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और मौके पर निरीक्षण करने की मांग रखी. इसके बाद मंत्री अपने समर्थकों के साथ ठींगला स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पहुंचे.

निरीक्षण के दौरान कॉलेज भवन की दीवारों में दरारें देखकर मंत्री और उनके समर्थक भड़क गए. आरोप है कि मौके पर दीवार का एक हिस्सा ढहाया गया, जहां अंदर से निर्माण सामग्री को लेकर गंभीर खामियां सामने आईं. दीवार के अंदर सूखा मसाला, नकली ईंटें और घटिया सीमेंट पाए जाने का दावा किया गया. इन खामियों को देखकर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खासे नाराज हो गए और उन्होंने आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

इसी दौरान गुस्साए मंत्री समर्थकों ने कथित तौर पर आरएसआरडीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश दीक्षित, सहायक अभियंता सुमित मिश्रा और प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत चौहान के साथ मारपीट कर दी. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मारपीट की सूचना फैलते ही आरएसआरडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया.

क्या कहना है मेडिकल कॉलेज निर्माण परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का

मेडिकल कॉलेज निर्माण परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश दीक्षित ने बताया कि कृषि मंत्री के निरीक्षण के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे. इसी दौरान मंत्री समर्थकों ने उनके साथ-साथ सहायक अभियंता सुमित मिश्रा और प्रोजेक्ट मैनेजर नवनीत चौहान के साथ मारपीट की. उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराने पर विचार किया जा रहा है.

घटना के बाद आरएसआरडीसी के अधिकारियों में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है. वहीं, मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है. मेडिकल कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों और मारपीट की घटना ने पूरे जिले में चर्चा का माहौल बना दिया है.

