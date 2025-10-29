Zee Rajasthan
Sawai Madhopur: लापता बहन की बरामदगी के लिए बिजली टॉवर पर चढ़ी नाबालिग, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को बुलाने की जिद पर अड़ी

Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कुण्डेरा थाना क्षेत्र में आज एक नाबालिग बालिका हाईटेंशन विद्युत लाइन के टॉवर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. बालिका अपनी लापता बहन की बरामदगी और सवाई बाघ होटल के सामने रास्ते के विवाद को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रही है.

Published: Oct 29, 2025, 07:35 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 07:35 PM IST

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कुण्डेरा थाना क्षेत्र में लापता बहन की बरामदगी और एक होटल के सामने के रास्ते के विवाद को लेकर को आज एक नाबालिग बालिका हाईटेंशन विद्युत लाइन के टॉवर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

बालिका दूसरी बार विद्युत टॉवर पर चढ़ी है. पूर्व में भी लगभग 16 जनवरी 2025 को भी दो बहनें अपनी लापता बहन की बरामदगी की मांग को लेकर विद्युत टॉवर पर चढ़ गई थी, जिन्हें काफी समझाइश के बाद नीचे उतारा गया था.

अब आज एक बार फिर एक नाबालिग बालिका विद्युत टॉवर पर चढ़ गई है और बहन की बरामदगी और विवादित रास्ते का विवाद सुलझाने की मांग को लेकर बाबा यानी डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री राजस्थान को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी है.

बालिका के हाईटेंशन विद्युत लाइन पर चढ़ने की सूचना पर कुण्डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग बालिका ( पूर्ति ) पुत्री रमेश माली निवासी कुण्डेरा को समझाइश कर नीचे उतरने के प्रयास में जुटी है.

पुलिस ने बालिका की सुरक्षा को देखते हुए बिजली सप्लाई बंद करवा दी है. टॉवर पर चढ़ी बालिका के पिता रमेश माली ने बताया कि रास्ते के विवाद के साथ ही उसकी आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बालिका 15 नवंबर 2024 से लापता है. उनकी ओर से कुण्डेरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस आज तक लापता बालिका को नहीं ढूंढ पाई. कुंडेरा पुलिस बालिका से समझाइश करने में जुटी हुई है.

लेकिन बालिका अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़ हुई है. बालिका सवाई बाघ होटल के सामने के रास्ते के विवाद एंव अपनी लापता बहन की बरामदगी की मांग कर रही है और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को बुलाने की जिद पर हुई है.

