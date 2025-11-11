बिलोपा गांव में तालाब की पाल टूटी, सवाई माधोपुर में पानी ने मचाई तबाही, प्रशासन गायब!

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा मार्ग पर स्थित बिलोपा गांव का तालाब एक बार फिर टूट गया है, जिससे आस-पास के हजारों ग्रामीणों की जान खतरे में आ गई है. यह घटना आज सुबह सवेरे घटी, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया.

ग्रामीण और सिविल डिफेंस का संयुक्त प्रयास

तालाब टूटने की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और तुरंत सिविल डिफेंस की टीम को भी इसकी जानकारी दी गई. सिविल डिफेंस की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर तालाब की टूटी हुई पाल पर मिट्टी के कट्टे डालकर पानी को रोकने का प्रयास शुरू कर दिया है. लगातार प्रयासों के बावजूद, बड़ी तादाद में पानी की निकासी हो रही है और ग्रामीणों का यह प्रयास बार-बार विफल साबित हो रहा है. तालाब का सारा पानी इटावा और रामडी के रास्ते होकर अंततः सूरवाल बांध में जा रहा है.

पुख्ता मरम्मत न होने से नाराज़गी

ग्रामीण इस बात से बेहद दुखी और नाराज़ हैं कि पिछली बार हुई भारी बरसात में भी यह तालाब टूट गया था, लेकिन प्रशासन ने इसे पुख्ता रूप से दुरुस्त नहीं किया. इसी लापरवाही के कारण यह तालाब एक बार फिर टूट गया. कुछ ग्रामीण तो इसे मात्र प्राकृतिक आपदा मानने के बजाय, असामाजिक तत्वों की करतूत भी मान रहे हैं, जिसकी जांच की जानी चाहिए.

फिलहाल, मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है, जो अस्थाई रूप से पाल को सही करने की कोशिश कर रहे हैं. सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक मौके पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है.

