चौथ का बरवाड़ा में छाया घना कोहरा, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, सुबह जनजीवन प्रभावित

Rajasthan Weather Update: सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को ठंड और ठिठुरन का सामना करना पड़ा. सड़कों पर कम दृश्यता के कारण यातायात बाधित भी हुई. लोगों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचाव किया. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की आशंका जताई है.
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली और घना कोहरा छाया रहा.अलसुबह से ही कस्बे सहित आस-पास के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित दिखा.
कम दृश्यता से यातायात बाधित
सुबह के समय घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कोहरे के कारण कई प्रमुख मार्गों पर वाहन धीरे-धीरे चलते हुए दिखाई दिए. वहीं दुपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी, जिसके कारण कुछ समय के लिए यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई.
ठिठुरन से प्रभावित लोग
सुबह के समय सबसे अधिक प्रभावित स्कूल जाने वाले छात्र, मजदूर और राहगीर रहे, जिन्हें कड़ाके की ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ा. सर्दी से बचाने के लिए लोग अपने घरों और दुकानों के बाहर अलाव जलाए नजर आए. बाजार, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए,ताकि बढ़ती ठिठुरन और कड़ाके की सर्दी से बचा जा सके.
9 बजे के बाद मिली राहत
हालांकि,सुबह करीब 9 बजे के बाद सूरज निकलने के साथ ही कोहरा धीरे-धीरे छंटना शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने कुछ राहत की सांस ली.कोहरा छंटने के बावजूद, ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण ठिठुरन बनी रही. स्थानीय संवाददाता के अनुसार, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी सुबह और रात के समय कोहरा छाने और सर्दी के और बढ़ने की संभावना जताई है.
पढ़ें सवाई माधोपुर जिले की एक और खबर…
चौथ माता लक्खी मेला (5 से 11 जनवरी) की तैयारी शुरू, चौथ का बरवाड़ा में पंचायत ने जारी किए टेंडर
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर के लक्खी मेले की तैयारियां अब तेजी से शुरू हो गई हैं. हर साल हजारों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पंचायत प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.
सरपंच सीता सैनी ने बताया कि चौथ माता का यह लक्खी मेला आगामी 5 जनवरी से शुरू होगा और 11 जनवरी तक चलेगा.
मेले को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पंचायत प्रशासन द्वारा मेला मैदान की साफ-सफाई का कार्य करवाया जा रहा है. इसके साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं जैसे कि वाहन पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं. प्रशासन का लक्ष्य है कि मेले में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
