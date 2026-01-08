Sawai Madhopur: पद दंगल में जमकर थिरके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, देखें वीडियो

Sawai Madhopur News: प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के डेकवा गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की और जमकर थिरके. सवाई माधोपुर जिले के डेकवा गांव में पारंपरिक लोक संस्कृति को सहेजते हुए पद दंगल का भव्य एवं उल्लासपूर्ण आयोजन किया गया.

इस अवसर पर विभिन्न पद दंगल मंडलियों ने अपनी-अपनी शैली में धार्मिक कथाओं, गाथाओं और सामाजिक प्रसंगों की प्रभावशाली प्रस्तुति दी , जिससे पूरा वातावरण भक्तिरस और लोक उत्साह से सराबोर हो गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिले में आगामी 18 और 19 तारीख को अमरूद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों से उन्नत किसान भाग लेंगे. उन्होंने ग्रामवासियों एवं जनसमूहों से अमरूद महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की.

पद दंगल के दौरान लोक कलाकारों की सजीव प्रस्तुतियों के साथ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने स्वयं ने भी नृत्य किया और पद गायकों की प्रस्तुतियों में उनके सहभागी बने, पद गायकों के साथ कृषि मंत्री को उत्साहपूर्ण नृत्य करते देख लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला , जिससे कार्यक्रम में विशेष आकर्षण और उत्साह देखने को मिला.

पद दंगल के माध्यम से आयोजन ने ग्रामीण संस्कृति, सामूहिक सहभागिता और परंपराओं के संरक्षण का सशक्त संदेश दिया. हजारों की भीड़ के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पदों की प्रस्तुतियों पर नृत्य कर माहौल को और भी आकर्षक बना दिया.

वहीं, बीते दिन अलवर जिले के थाना गाजी उपखंड के भांगड़ोली गांव में चल रहे नौ दिवसीय यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में मंगलवार को राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे. गांव में उनके आगमन पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मीणा ने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए समय-समय पर धार्मिक आयोजन और यज्ञ अत्यंत आवश्यक हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं.

कथा श्रवण के दौरान भजन संध्या में मंत्री किरोड़ी मीणा भी भाव-विभोर हो उठे और भजनों की धुन पर दोनों हाथ उठाकर जमकर डांस किया. महिलाओं व ग्रामीणों ने भी भजनों पर उत्साह के साथ नृत्य किया. मंत्री करीब एक घंटे तक कार्यक्रम स्थल पर रुके और बाद में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं. इस दौरान भाजपा के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के बाद डॉ. मीणा जयपुर रवाना होने से पहले थाना गाजी स्थित चक्रधारी एग्रोटेक खाद-बीज विक्रय केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने खाद-बीज आपूर्ति एवं विक्रेताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी या समस्या नहीं हो, इसकी जानकारी भी ली.