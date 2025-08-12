Zee Rajasthan
Sawai Madhopur News: रणथंभौर अभ्यारण्य में मादा चीता ज्वाला की एंट्री, बाघों में छिड़ सकती है रियासत की जंग

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखण्ड क्षेत्र के रणथंभौर नेशनल पार्क एरिया में मादा चीता ज्वाला की एंट्री से वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ गई है. देर शाम ज्वाला का मूवमेंट रणथंभौर में देखा गया. इससे एक दिन पूर्व उसकी लोकेशन मध्यप्रदेश के मानपुर, काशीपुर में थी. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Arvind singh
Published: Aug 12, 2025, 12:07 IST | Updated: Aug 12, 2025, 12:07 IST

Sawai Madhopur News: जिले में खंडार उपखण्ड क्षेत्र के रणथंभौर नेशनल पार्क एरिया में मादा चीता ज्वाला की एंट्री से वन्यजीव प्रेमियों में उत्सुकता बढ़ गई है. देर शाम ज्वाला का मूवमेंट रणथंभौर में देखा गया. इससे एक दिन पूर्व उसकी लोकेशन मध्यप्रदेश के मानपुर, काशीपुर में थी.

जानकारी के अनुसार, देर शाम रामेश्वर त्रिवेणी संगम क्षेत्र में ज्वाला की लोकेशन आई. बताया गया कि वह फतेहपुर गांव में एक गोवंश का शिकार करने की सूचना के बाद सीप नदी पार कर बगदियां चंबल किनारे पहुंची थी. वहीं अलसुबह बहरावंडा कलां थाना क्षेत्र के करीरा गांव में मादा चीता ज्वाला ने दो बकरियों का शिकार किया फिलहाल मादा चीता बकरियों के बाड़े बैठी हुई है और मौके पर पहुंची मध्यप्रदेश के कुनो अभ्यारण्य की ट्रेकिंग टीम लगातार मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.

ज्वाला, मध्यप्रदेश के कूनो पार्क से निकलकर आई है. उसकी मूवमेंट को लेकर राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की ट्रेकिंग टीमें अलर्ट पर हैं. सुरक्षा कैमरे और रेडियो कॉलर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. रणथंभौर में पहले से मौजूद बाघों के साथ आमना-सामना होने की स्थिति में ज्वाला के लिए खतरा भी हो सकता है.

बैकग्राउंड:-वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल ज्वाला सुरक्षित है और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह मूवमेंट ज्वाला के नए क्षेत्र की तलाश और शिकार की उपलब्धता से जुड़ा हो सकता है. रणथंभौर में ज्वाला की मौजूदगी वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन दोनों के लिहाज से अहम मानी जा रही है.

Sawai Madhopur News: भारी बारिश के चलते टूटी उघाड़ पुलिया, जनजीवन अस्त-व्यस्त
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में भारी बरसात के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है. कई जगह जलभराव होने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, बोदल के निकट नेशनल हाईवे 552 पर उघाड़ पुलिया टूटने से भारी परेशानी बन गयी है. पुलिया टूटने से सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है.

