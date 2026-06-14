/Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर के थाना सदर गंगापुरसिटी क्षेत्र में एक महिला शिक्षिका ने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्कूल में जरूरी काम बताकर उसे घर से बुलाया गया और स्कूल पहुंचने के बाद उसे अकेला पाकर गलत हरकत करने का प्रयास किया गया.

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पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह ज्योति विद्या मंदिर स्कूल, बाढ़ कलां में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है. 8 जून 2026 को वह घर पर अपने भाई-बहनों के साथ थी, तभी स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद पाराशर उसे जरूरी काम बताकर स्कूल लेकर गए. आरोप है कि स्कूल में उसे अकेले बुलाया गया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया.

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके कंधे और सीने पर हाथ लगाया और गलत काम करने के लिए दबाव बनाया. पीड़िता के अनुसार, वह किसी तरह वहां से निकलकर घर आई. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी और रास्ते में उसका पीछा भी किया.

पीड़िता अपने माता-पिता के साथ थाना सदर गंगापुरसिटी पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कार्रवाई के अनुसार, प्रकरण में धारा 75, 78 बीएनएस एवं 3-1(w) एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच वृत्ताधिकारी गंगापुरसिटी गिर्राज प्रसाद आरपीएस को सौंपी गई है.

पढ़िए राजस्थान क्राइम की एक और खबर

चूरू जिले ऑपरेशन नकेल के तहत चूरू की सदर थाना पुलिस ने डीएसटी के साथ सयुंक्त कारवाई करते हुए NH -52 से बाईक सवार क़ो अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

डीएसपी विनोद ने बताया उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर में सिंथेटिक ड्रग, नशा तस्करी व नशे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन नकेल के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बाइक सवार हाइवे से अफीम तस्करी कर रहा है, जिस पर NH -52 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अजमेर के किशनगढ़ निवासी परवेज गौरी को रोककर पूछताछ की.

इस दौरान परवेज पुलिस को संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से पुलिस को 215 ग्राम अफीम बरामद हुई. पुलिस के अनुसार, जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये है.

पुलिस ने अफीम के साथ बाइक जब्त कर आरोपी परवेज गौरी को गिरफ्तार कर एनडीपिएस की धाराओं में मुकदमा दर्जकर मामले की जांच दूधवाखारा थाना पुलिस को सौंपी है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पेट्रोल पंप पर काम करता है और केकड़ी से हरियाणा के हिसार अफीम सप्लाई करने बाइक से जा रहा था.