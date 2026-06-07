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राजस्थान में संत हत्याकांड मामला, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दी गई समाधि

Sawai Madhopur News: कोटा के चंद्रेसल मठ के महंत संत देवानंद महाराज की शुक्रवार रात चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. संत के पार्थिव शरीर को सवाई माधोपुर के चाणक्य दह आश्रम लाया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी में उन्हें समाधि दी गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 07, 2026, 03:35 PM|Updated: Jun 07, 2026, 03:35 PM
राजस्थान में संत हत्याकांड मामला, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दी गई समाधि
Image Credit: Sawai Madhopur News

Sawai Madhopur News: राजस्थान के कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रेसल मठ के महंत संत देवानंद महाराज की शुक्रवार रात कुछ लोगों द्वारा चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आज सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र के चाणक्य दह स्थित आश्रम पर साधु संतों एंव हजारों लोगो की मौजूदगी में आज संत देवानंद मजराज के पार्थिव देह को समाधि दी गई.

पार्थिव देह को दी गई समाधि

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समाधि देने से पूर्व साधु संतों एंव सैंकड़ो ग्रामीणों व संत के भक्तों द्वारा पहले संत की पार्थिव देह की आश्रम परिसर में ट्रैक्टर-ट्रॉली में रखकर शव यात्रा निकाली गई और उसके बाद आश्रम परिसर में ही साधु संतों की मौजूदगी में पार्थिव देह को समाधि दे दी गई.

गौरतलब है कि संत देवानंद महाराज मूलतया सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के रजमाना गांव के रहने वाले है और पिछले कई सालों से घर परिवार को छोड़कर वे संत बन गए थे और चाणक्य दह स्थित आश्रम सहित कोटा के चंदेसल मठ के महंत बन गए थे, वे कभी कोटा स्थित मठ तो कभी सवाई माधोपुर के चाणक्य दह स्थित आश्रम पर रहते थे.


चाकुओं से गोदकर की गई थी हत्या
शुक्रवार रात कोटा के चंद्रेसल मठ पर कुछ लोगो द्वारा चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई , जिसके बाद कोटा के मठ से जुड़े साधु संतों व अनुयायियों में गहरा रोष व्याप्त हो गया. कोटा पुलिस ने शव को कोटा अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया.

वहीं, संत की हत्या को लेकर आक्रोशित साधु संत एंव उनके भक्त धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे. इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन से पांच सूत्री मांग की , जिसमें एसआईटी का गठन और मामले की गहनता से जांच, फास्ट ट्रैक अदालत में मामले की सुनवाई और अपराधियों को दंड, चाणक्या धाम पर महाराज श्री की समाधि एवं स्मारक निर्माण, जिला मुख्यालय पर महाराज श्री के नाम से महाविद्यालय खोलना, रजवाना सरकारी स्कूल का नामकरण महाराज श्री के नाम से करने की मांग रखी.

सभी मांगों पर सहमति

धरना-प्रदर्शन के बाद कई दौर की वार्ता चली और प्रशासन द्वारा सभी मांगों पर सहमति देने के बाद संत का शव परिजनों द्वारा लिया गया और बिता रात शव सवाई माधोपुर के चाणक्य दह आश्रम पहुंचा, जहां आज संत के पार्थिव देह को समाधि दी गई.

संत देवानंद महाराज की हत्या को लेकर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सात टीमें बनाई गई, जिन्होंने कुछ सन्दिग्ध लोगों को भी डिटेंन किया है , लेकिन अभी तक संत की हत्या के सही कारणों का पता नहीं चल पाया.

संत के भक्तों ओर परिजनों सहित संत के गुरु भाई संतों का कहना है कि संत देवानंद महाराज को न्याय मिलना चाहिए, जिन लोगों ने संत की हत्या की है उनका या तो एनकाउंटर हो या उन्हें फांसी की सजा दी जाए. अगर सरकार और प्रशासन द्वारा संत को न्याय नहीं दिलाया गया तो उनके भक्त व साधु संत सड़कों पर उतरेंगे और संत को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे , जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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