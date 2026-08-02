/डूंगरी बांध के विरोध में 5 अगस्त को मलारना डूंगर बंद, व्यापारियों ने दिया आंदोलन को समर्थन

Sawai Madhopur News: पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना के तहत सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध को लेकर रविवार को मलारना डूंगर स्थित अग्रवाल धर्मशाला में डूंगरी बांध विरोध आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं कस्बे के व्यापारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में सर्वसम्मति से 5 अगस्त को मलारना डूंगर बंद रखने का निर्णय लिया गया.

बैठक में व्यापार संघ ने संघर्ष समिति के आंदोलन को समर्थन देते हुए 5 अगस्त को पूरे कस्बे का बाजार बंद रखने की घोषणा की. संघर्ष समिति ने बताया कि बाजार बंद के बाद रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा.

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संघर्ष समिति के सदस्यों का आरोप है कि डूंगरी बांध बनने से करौली और सवाई माधोपुर जिले के 76 गांव प्रभावित होंगे तथा सैकड़ों परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा. समिति ने सरकार से मांग की कि बनास नदी के स्थान पर चंबल नदी में बांध का निर्माण किया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों का विस्थापन रोका जा सके.

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि डूंगरी बांध का विरोध में क्षेत्र में लगाता बढ़ रहा है. आगामी 5 अगस्त को मलारना डूंगर बंद डूंगरी बांध आंदोलन को नई मजबूती देगा. संघर्ष समिति ने आमजन एवं व्यापारियों से बाजार बंद को सफल बनाने और आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की. बैठक में डूंगरी बांध आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारी अब्दुल खल्लाक खान,आशाराम गोवर्धनपुरा, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता संघर्ष समिति के सदस्य सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे.

पढ़िए सवाई माधोपुर की एक और खबर

सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज हो रहा है. पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रयी के निर्देशन में चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी का परिवहन कर रही पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

थानाधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाते हुए देर रात आदलवाड़ा मार्ग पर नाकाबंदी की. मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां इस मार्ग से गुजरने वाली हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की. पुलिस दल को देखते ही ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मौके से पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब्त कर थाना परिसर में खड़ी करा दीं.

पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. वहीं, जब्त वाहनों के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है. थानाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध बजरी कारोबारियों में खलबली मच गई है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की सक्रियता की चर्चा हो रही है.