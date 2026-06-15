/शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया. ट्रेन की टक्कर से दोनों के शव टुकड़ों में बिखर गए. GRP ने दोनों की बॉडी को चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) सीएचसी की मॉर्च्युरी में भिजवाया.

हादसा टोंक जिले की सीमा पर स्थित सुरेली रेलवे स्टेशन के पास सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे हुआ. दोनों की शादी हो चुकी थी और टोंक के रहने वाले थे. फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. सवाई माधोपुर जीआरपी थाना प्रभारी हरिमन मीणा ने बताया - मनचेता पुत्री रूपनारायण गुर्जर और विमल गुर्जरपु त्र रामनिवास गुर्जर दोनों सुरजा भेरू (टोंक) के रहने वाले थे.

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दोनों के शव टुकड़ों में बिखर गए

ट्रेन से कटने की सूचना मिलने के बाद टोंक GRP टीम मौके पर पहुंची. घटना की सूचना फैलते ही आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई. ट्रेन की टक्कर से दोनों के शव टुकड़ों में बिखर गए. GRP टीम ने शव को कब्जे में लेकर चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर) सीएचसी की मॉर्च्युरी में भिजवाया.

मामले की जांच जारी

वहीं, दोनों पक्षों के परिजनों से रिपोर्ट लेकर मामले की जांच कर रही है. परिजनों की सहायता से शवों को चौथ का बरवाड़ा सीएचसी की मॉर्च्युरी में रखवाया गया. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ सामने आया है.

मनचेता की शादी नयागांव (चौथ का बरवाड़ा) के पास डेढ़ साल पहले हुई थी. वहीं, विमल की शादी सवाईमाधोपुर के बगीना गांव में करीब पांच साल पहले हुई थी.

शादी के बाद भी दोनों में था अफेयर

शादी के बाद भी दोनों में प्रेम-प्रसंग था. महिला टोंक में अपने पीहर सुरजा भेरू आई हुई थी. दोनों रविवार शाम करीब 6 बजे बाइक से घर से निकले थे. सुरेली में रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि दोनों बाइक से मौके पर आए थे.

इसके बाद ट्रेन के आगे कूद गए. हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद GRP टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है.