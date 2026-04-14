Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /sawai-madhopur
  • /'वो मेरे पिता समान हैं', जानें किस नेता को लेकर MLA गोपीचंद मीणा ने दिया ये बयान

'वो मेरे पिता समान हैं', जानें किस नेता को लेकर MLA गोपीचंद मीणा ने दिया ये बयान

Sawai Madhopur News: विधायक गोपीचंद मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. उन्होंने इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की और कहा कि मेरे और उनके बीच मधुर संबंध हैं.

Edited bySneha AggarwalReported byArvind singh
Published: Apr 14, 2026, 08:33 PM|Updated: Apr 14, 2026, 08:33 PM
'वो मेरे पिता समान हैं', जानें किस नेता को लेकर MLA गोपीचंद मीणा ने दिया ये बयान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sawai Madhopur News: जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भीलवाड़ा जिले के चर्चित गारनेट खनन मामले में अवैध वसूली को लेकर और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एंव उनके बीच चल रही नाराजगी की खबरों को लेकर बयान दिया.

विधायक गोपीचंद मीणा ने गारनेट खनन मामले में उनके निजी सहायक अजय पांचाल सहित चार लोगों द्वारा 25/30 खनन कारोबारियों से 30-30 हजार रुपये प्रतिमाह अवैध वसूली को लेकर कहा कि इस मामले की प्रशासन द्वारा सख्ती से जांच की जा रही है.

सैकड़ों लोग खिंचवाते हैं फोटो
उन्होंने कहा कि मैं एक जन प्रतिनिधि हूं और मेरे साथ आए दिन सैकड़ों लोग फोटो खिंचवाते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे निजी सहायक ने मेरे नाम व पद सहित अपने पद का गलत उपयोग किया है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन इस मामले में सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है.

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ मेरे मधुर संबंध
वहीं, विधायक गोपीचंद मीणा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच एसटी मोर्चा में किरोड़ी विरोधियों को पदाधिकारी बनाए जाने को लेकर चल रही नाराजगी की खबरों पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. यह सिर्फ विरोधियों की साजिश है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ओर उनके बीच आज भी मधुर संबंध है.

किरोड़ी लाल मीणा मेरे पिता समान
उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके पिता समान हैं और किरोड़ी के आशीर्वाद से ही वो दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि एसटी मोर्चा पदाधिकारियों में उन्होंने उन्हीं लोगों को शामिल किया है , जिनके नाम डॉक्टर किरोड़ी ने सुझाए हैं.

उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी की मर्जी से ही उन्होंने एसटी मोर्चा के पदाधिकारी बनाए हैं और डॉक्टर किरोड़ी के सभी सुझाओ को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मेरे ही नहीं अपितु सर्व समाज के बड़े और देश स्तर के नेता है और वो उनके लिए पिता समान हैं और आज भी दोनों के बीच पहले की तरह ही मधुर संबंध है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:CM भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा- बाबा साहेब को नहीं दिया भारत रत्ननागौर की पूर्व MP ज्योति मिर्धा ने डोटासरा और हनुमान बेनीवाल पर किया पलटवार, दिया ये बड़ा बयान

ट्रेंडिंग न्यूज़

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान के कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी! सरकार देगी 56 हजार रुपये

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

जयपुर के इन इलाकों में बढ़ जाएंगे जमीन के रेट, मेट्रो आने से लोगों की होने वाली है मौज

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

बारिश के बाद राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न, बढ़ती गर्मी के साथ होने वाली है AC-कूलर की एंट्री!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Sawai Madhopur News
Rajasthan politics
kirodi lal meena
MLA Gopichand Meena

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत

सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत

rajasthan crime
2

6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

jaipur news
3

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
4

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
5

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News