/'वो मेरे पिता समान हैं', जानें किस नेता को लेकर MLA गोपीचंद मीणा ने दिया ये बयान

Sawai Madhopur News: विधायक गोपीचंद मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे. उन्होंने इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ की और कहा कि मेरे और उनके बीच मधुर संबंध हैं.
Sawai Madhopur News: जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भीलवाड़ा जिले के चर्चित गारनेट खनन मामले में अवैध वसूली को लेकर और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एंव उनके बीच चल रही नाराजगी की खबरों को लेकर बयान दिया.
विधायक गोपीचंद मीणा ने गारनेट खनन मामले में उनके निजी सहायक अजय पांचाल सहित चार लोगों द्वारा 25/30 खनन कारोबारियों से 30-30 हजार रुपये प्रतिमाह अवैध वसूली को लेकर कहा कि इस मामले की प्रशासन द्वारा सख्ती से जांच की जा रही है.
सैकड़ों लोग खिंचवाते हैं फोटो
उन्होंने कहा कि मैं एक जन प्रतिनिधि हूं और मेरे साथ आए दिन सैकड़ों लोग फोटो खिंचवाते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे निजी सहायक ने मेरे नाम व पद सहित अपने पद का गलत उपयोग किया है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन इस मामले में सख्ती से कार्रवाई भी कर रहा है.
डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ मेरे मधुर संबंध
वहीं, विधायक गोपीचंद मीणा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच एसटी मोर्चा में किरोड़ी विरोधियों को पदाधिकारी बनाए जाने को लेकर चल रही नाराजगी की खबरों पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. यह सिर्फ विरोधियों की साजिश है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ओर उनके बीच आज भी मधुर संबंध है.
किरोड़ी लाल मीणा मेरे पिता समान
उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके पिता समान हैं और किरोड़ी के आशीर्वाद से ही वो दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि एसटी मोर्चा पदाधिकारियों में उन्होंने उन्हीं लोगों को शामिल किया है , जिनके नाम डॉक्टर किरोड़ी ने सुझाए हैं.
उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी की मर्जी से ही उन्होंने एसटी मोर्चा के पदाधिकारी बनाए हैं और डॉक्टर किरोड़ी के सभी सुझाओ को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मेरे ही नहीं अपितु सर्व समाज के बड़े और देश स्तर के नेता है और वो उनके लिए पिता समान हैं और आज भी दोनों के बीच पहले की तरह ही मधुर संबंध है.
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