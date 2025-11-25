Sawai Madhopur News: लैब में बुलाकर प्रिंसिपल छात्राओं से करता था 'बेड टच', नंबर बढ़ाने का देता लालच

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. मामला उजागर होते ही शिक्षा विभाग हरकत में आया और एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी बना दी. जांच करने पहुंची तीन सदस्यीय कमेटी के सामने छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के साथ ही कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

छात्राओं ने जांच कमेटी को बताया कि प्रधानाचार्य उन्हें कमरे में अकेला बुलाता था. सोशल मीडिया आईडी मांगता था और रात में व्हाट्सएप संदेश भेजकर दबाव बनाता था. जांच में छात्राओं की शिकायत सही पाए जाने पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य मुकेश कौशल को भी एपीओ कर दिया और उनका मुख्यालय सीडीईओ कार्यालय निर्धारित किया गया.

वहीं, आरोपी शिक्षक अब्दुल मारूफ को भी एपीओ कर दिया. जानकारी के मुताबिक, विगत 13 नवंबर को विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्राओं ने शिक्षक अब्दुल मारूफ के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी कि वह कॉपियों में नंबर बढ़ाने के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता है.

सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शिक्षक की पिटाई की थी. विद्यालय में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और 'बेड टच' के गंभीर आरोप सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामला उजागर हुवा तो विद्यालय की कक्षा 6 से 12वीं तक की 56 छात्राओं ने लिखित बयान देकर आरोपी शिक्षक अब्दुल मारूफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. जानकारी के अनुसार, यह मामला पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था. शिक्षक द्वारा कंप्यूटर लैब में छात्राओं के साथ गलत हरकतें ओर छेड़छाड़ की जा रही थी.

डर और दबाव के कारण कई छात्राओं ने शिकायत नहीं की लेकिन आखिरकार छात्राओं ने हिम्मत जुटाई और शिक्षकों एवं प्रिंसिपल को आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी. मामला अभिभावकों तक पहुंचा, जिन्होंने जिला शिक्षा विभाग को शिकायत भेजी. मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर तीन प्रिंसिपलों की एक विशेष जांच समिति गठित की गई है, जिसने स्कूल में जाकर मामले की जांच की तो जांच में एक ओर नई घटना सामने आई.

वहीं, छात्राओं ने बताया कि आरोपी शिक्षक लंबे समय से लैब समय में गलत व्यवहार कर रहा था. कई छात्राओं ने डर की वजह से शिकायत नहीं की जबकि कुछ को चुप रहने को कहा गया. वही अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मामले को लेकर गठित की गई जांच टीम ने उच्चाधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेज दी है.

तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने रिपोर्ट कलेक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), समग्र शिक्षा के एडीपीसी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खंडार को सौंपी है. मामले को लेकर समग्र शिक्षा के एडीपीसी दिनेश गुप्ता का कहना है कि मामले की जांच तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा करवाई गई है और रिपार्ट उच्च अधिकारियों व निदेशालय को भेज दी गई है. वहीं, आरोपी शिक्षक और प्रधानाचार्य को एपीओ कर दिया गया है.

