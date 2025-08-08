Sawai Madhopur: रक्षाबंधन में तेजी पर 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान, छापे मार रही खाद्य सुरक्षा विभाग टीम

Sawai Madhopur News: रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देमजर खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों में मिलावट की आशंका के चलते इन दिनों सवाई माधोपुर में खाद्द सुरक्षा टीम द्वारा लगातार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में आज एक बार फिर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जिला मुख्यालय पर कई जगहों पर विभिन्न खाद्द सामग्री से जुड़े विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर छापामार कार्यवाही की गई.

इस दौरान टीम ने दूषित खाद्द पदार्थों को नष्ट करवाने के साथ ही सेंपल भी लिए . मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनिल जैमिनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितेश गौतम के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने आनंद मिष्ठान भण्डार, टोंक बस स्टैंड से शिकायत के आधार पर रबड़ी का नमूना लिया . इसी तरह सिटी सेंटर बजरिया स्थित विनायक मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई ,कलाकंद,जलेबी, नुक्ति, मावा कतली के 5 नमूने लिए . इस दौरान टीम ने 5 किलो कलर वाली नुक्ति मौके पर ही नष्ट करायी.

वहीं, रीको इंडस्ट्रियल एरिया खेरदा स्थित जनता जोधपुर मिष्ठान भंडार के गोदाम पर छापा मारा और ईकाई संचालक को हाइजीन कंडीशन रखने व साफ़ सफ़ाई रखने के निर्देश दिए तथा मौके से कलाकंद, मीठा मावा, रसगुल्ले, फीका मावा, इलायची बर्फी, स्टैण्डर्ड बर्फी, चॉकलेट बर्फी व अंजीर बर्फी के 8 सैंपल लिए.

Trending Now

टीम द्वारा आज छापामार कार्यवाही के दौरान कुल 15 सैंपल लिये हैं, जिन्हें जांच के लिये खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा जाएगा. कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मिठाई विक्रेताओं को प्रतिष्ठानों में साफ सफाई से कार्य करने एंव खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने तथा अपनी दुकान का खाद्य लाइसेंस दुकान पर डिस्प्ले में लगाकर रखने के निर्देश भी दिए गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sawai Madhopur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-