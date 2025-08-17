Zee Rajasthan
mobile app

सवाई माधोपुर में टाइगर ने किसान पर किया हमला, जिला अस्पताल में उपचार जारी

Sawai Madhopur News: रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बालेर रेंज से निकला टाइगर खेतों तक पहुंच गया और फसल देखने गए एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Aug 17, 2025, 23:39 IST | Updated: Aug 17, 2025, 23:39 IST

Trending Photos

राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में 17 से 21 अगस्त तक रेड और येलो अलर्ट
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में 17 से 21 अगस्त तक रेड और येलो अलर्ट

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम
7 Photos
IPL 2026

तो क्या संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स में नहीं होगा करार? जानिए क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

Rajasthan Weather: राजस्थाने के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'
6 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान की इस मिठाई के आगे काजू कतली फेल! जो भी खाएगा कहेगा 'वाह'

सवाई माधोपुर में टाइगर ने किसान पर किया हमला, जिला अस्पताल में उपचार जारी

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार क्षेत्र में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बालेर रेंज से निकला टाइगर खेतों तक पहुंच गया और फसल देखने गए एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया.

जानकारी के अनुसार, गांव के किसान रामफूल गुर्जर अपनी फसल देखने खेतों पर गया था, तभी संभावित टाइगर शावक ने उस पर हमला कर दिया. किसान के जोर-जोर से चिल्लाने पर आसपास मौजूद किसानों ने दौड़कर शोर मचाया. ग्रामीणों के हल्ला करने पर टाइगर खेतों से जंगल की ओर भाग निकला.

Trending Now

इसके बाद गंभीर रूप से घायल किसान को परिजन तत्काल खंडार उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उपचार जारी है.


घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की मॉनिटरिंग शुरू की. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में पैंथर के हमले की भी आशंका जताई जा रही है. फिलहाल टीम हमले के सटीक कारण का पता लगाने में जुटी है.

रणथंभौर अभ्यारण्य के जंगलों से सटे गांवों में वन्यजीवों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है. टाइगर और पैंथर अक्सर शिकार की तलाश में खेतों और आबादी के नजदीक पहुंच जाते हैं. पिछले कुछ महीनों में कई बार टाइगर व पैंथर ग्रामीण इलाकों में देखे गए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news