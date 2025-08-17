सवाई माधोपुर में टाइगर ने किसान पर किया हमला, जिला अस्पताल में उपचार जारी

Sawai Madhopur News: रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बालेर रेंज से निकला टाइगर खेतों तक पहुंच गया और फसल देखने गए एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया.
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार क्षेत्र में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बालेर रेंज से निकला टाइगर खेतों तक पहुंच गया और फसल देखने गए एक किसान पर जानलेवा हमला कर दिया.
जानकारी के अनुसार, गांव के किसान रामफूल गुर्जर अपनी फसल देखने खेतों पर गया था, तभी संभावित टाइगर शावक ने उस पर हमला कर दिया. किसान के जोर-जोर से चिल्लाने पर आसपास मौजूद किसानों ने दौड़कर शोर मचाया. ग्रामीणों के हल्ला करने पर टाइगर खेतों से जंगल की ओर भाग निकला.
इसके बाद गंभीर रूप से घायल किसान को परिजन तत्काल खंडार उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उपचार जारी है.
घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की मॉनिटरिंग शुरू की. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक जांच में पैंथर के हमले की भी आशंका जताई जा रही है. फिलहाल टीम हमले के सटीक कारण का पता लगाने में जुटी है.
रणथंभौर अभ्यारण्य के जंगलों से सटे गांवों में वन्यजीवों की मूवमेंट लगातार बढ़ रही है. टाइगर और पैंथर अक्सर शिकार की तलाश में खेतों और आबादी के नजदीक पहुंच जाते हैं. पिछले कुछ महीनों में कई बार टाइगर व पैंथर ग्रामीण इलाकों में देखे गए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.
