त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर टाइगर का कब्जा! श्रद्धालुओं की सांसें थमीं

Sawai Madhopur news: Ranthambore Tiger Reserve स्थित प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को आज (19 नवंबर) गणेश भगवान के साथ-साथ जंगल के राजा टाइगर के भी साक्षात दर्शन हुए. गणेश धाम से आगे मुख्य सड़क पर ही एक टाइगर ने लगभग 10 मिनट तक स्वच्छंद रूप से चहलकदमी करते हुए श्रद्धालुओं की राह रोक दी.

10 मिनट तक बाधित रहा यातायात

चूँकि आज बुधवार का दिवस था, इसलिए सुबह से ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे. टाइगर के अचानक सड़क पर आ जाने से रणथंभौर के इस प्रमुख मार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.रोमांचक दृश्य: चौपहिया वाहनों में बैठे-बैठे ही लोगों ने इस Tiger का सुरक्षित रूप से दीदार किया और अपने कैमरों में इस रोमांचक दृश्य को कैद किया.

बाघिन सुल्ताना का शावक

बताया जा रहा है कि यह बाघिन सुल्ताना का मेल शावक है, जो गणेश धाम से लेकर दुर्ग तक की Territory में लगातार विचरण कर रहा है. आज Zone 1 से 5 के बीच साप्ताहिक अवकाश होने के कारण हालांकि पर्यटकों की आवाजाही नहीं रही, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी.

वन विभाग की अनुपस्थिति

इस Tiger Movement के दौरान वन विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर दिखाई नहीं दिया.थोड़ी देर बाद, टाइगर ने स्वयं ही मुख्य सड़क को छोड़ दिया और जंगल की ओर ओझल हो गया. इसके बाद त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं का सफर एक बार फिर सामान्य रूप से शुरू हो सका.

