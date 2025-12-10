Zee Rajasthan
Sawai Madhopur: मकान में आग लगने से जिंदा जली दो सगी बहन, गांव में छाया मातम

Sawai Madhopur  News: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में एक छप्परपोश मकान में आग लगी, जिसमें दो बहनें जिंदा जल गई. 

Arvind singh
Dec 10, 2025, 07:46 PM IST

Sawai Madhopur: मकान में आग लगने से जिंदा जली दो सगी बहन, गांव में छाया मातम

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में बीती रात दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया. यहां शॉर्ट-सर्किट के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई.

इस दौरान बकरियों के बाड़े में सो रही दो सगी बहन जिंदा जल गई. वहीं, 15 बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गई. घटना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग में झुलसी दोनों बहनों को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 8 वर्षीय बिट्टू को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, 15 वर्षीय पूजा को जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पूजा को जयपुर रेफर किया, जहां रास्ते में पूजा ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों बहनों का मलारना डूंगर सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि घटना को लेकर रमेश नायक निवासी पीपलवाड़ा नदी ने रिपोर्ट देकर बताया कि बीती रात अपने घर के छप्परपोश मकान में उसकी बेटी पूजा और बिट्टू सो रही थी, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ गंगापुर सिटी गया हुआ था.

अचानक मकान के ऊपर से निकल रही है हाईटेंशन विद्युत लाइन में स्पार्किंग के चलते चिंगारी उसके छप्परपोश मकान पर जाकर गिरी, जिससे छप्परपोश मकान में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि छप्परपोश में सो रही पीड़ित की बेटी पूजा और बिट्टू अपनी जान नहीं बचा सकी. इस दौरान 15 बकरियां भी आग की चपेट में आने से मर गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों बहनों के शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
