Sawai Madhopur: मकान में आग लगने से जिंदा जली दो सगी बहन, गांव में छाया मातम

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के पीपलवाड़ा नदी गांव में बीती रात दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया. यहां शॉर्ट-सर्किट के चलते एक छप्परपोश मकान में आग लग गई.

इस दौरान बकरियों के बाड़े में सो रही दो सगी बहन जिंदा जल गई. वहीं, 15 बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गई. घटना के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग में झुलसी दोनों बहनों को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 8 वर्षीय बिट्टू को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, 15 वर्षीय पूजा को जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पूजा को जयपुर रेफर किया, जहां रास्ते में पूजा ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों बहनों का मलारना डूंगर सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि घटना को लेकर रमेश नायक निवासी पीपलवाड़ा नदी ने रिपोर्ट देकर बताया कि बीती रात अपने घर के छप्परपोश मकान में उसकी बेटी पूजा और बिट्टू सो रही थी, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ गंगापुर सिटी गया हुआ था.

अचानक मकान के ऊपर से निकल रही है हाईटेंशन विद्युत लाइन में स्पार्किंग के चलते चिंगारी उसके छप्परपोश मकान पर जाकर गिरी, जिससे छप्परपोश मकान में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि छप्परपोश में सो रही पीड़ित की बेटी पूजा और बिट्टू अपनी जान नहीं बचा सकी. इस दौरान 15 बकरियां भी आग की चपेट में आने से मर गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों बहनों के शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-