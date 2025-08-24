बनास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, यातायात बंद, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खण्डार उपखण्ड क्षेत्र से बहने वाली बनास नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है. पुलिया पर पानी आने से यातायात रोक दिया गया है और प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

उपखण्ड क्षेत्र में लगातार बारिश और बीसलपुर बांध से पानी की निकासी के चलते बनास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. रविवार को नदी का पानी खण्डार-बहरावंडा कलां मार्ग स्थित पुलिया के ऊपर आ गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.

एहतियात के तौर पर खण्डार और बहरावंडा कलां थाना पुलिस ने पुलिया के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर वाहनों और पैदल राहगीरों को रोक दिया. मौके पर बहरावंडा कलां थानाधिकारी सुमेर सिंह हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को नदी के पास नहीं जाने की अपील कर रहे हैं.

प्रशासन ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है. उपखण्ड अधिकारी ज्योत्सना खेड़ा और तहसीलदार पुष्कर सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों में पटवारियों और गिरदावरों को तैनात किया है, ताकि हालात पर लगातार निगरानी रखी जा सके.

प्रशासन ने बनास नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और आगे बारिश जारी रहने पर हालात और बिगड़ सकते हैं.