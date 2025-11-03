Zee Rajasthan
सवाई माधोपुर पुलिस ने पकड़े मोग्या गैंग के चार सदस्य, कई मुकदमे हैं दर्ज

Published: Nov 03, 2025, 08:21 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 08:21 PM IST

सवाई माधोपुर पुलिस ने पकड़े मोग्या गैंग के चार सदस्य, कई मुकदमे हैं दर्ज

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अन्तर्राज्यीय नकबजन गिरोह मोग्या गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. नकबजन गिरोह के चार सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल द्वारा आज मानटाउन थाने पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई और मामले का खुलासा किया.

प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नकबजन विरोध मोग्या गैंगे द्वारा पिछले कुछ समय से जिले के बौंली , सुरवाल ,बहरावण्डा कला और चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ दर्जन से भी अधिक चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया था , जिसे लेकर जिले की विभिन्न थानों को पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी.

जिले में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया. गठित पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के सहयोग से आरोपियों की पहचान कर आरोपियों की घेराबंदी की और मोग्या गैंग के चार आरोपियों को जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी व बनास नदी पक्का बंधा टोंक से दबोच लिया.

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी दूधिया बालाजी पक्का बंधा टोंक निवासी जोधाराम उर्फ चाच्या उर्फ जोधा मोग्या व रामफूल मोग्या तथा रतनपुरा बड़ागांव दौसा निवासी मुकेश उर्फ समान मोग्या व गुड्डू मोग्या है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी आरोपी नकबजन गिरोह मोग्या गैंग के सदस्य है. जोधाराम उर्फ चाच्या उर्फ जोधा मोग्या गैंग का सरगना है. आरोपियों के खिलाफ सवाई माधोपुर ,करौली व दौसा जिले के विभिन्न थानों में डेढ़ दर्जन से भी अधिक चोरी एंव नकबजनी के मुकदमें दर्ज हैं.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी चोरी एंव नकबजनी की वारदात को अंजाम देने से पूर्व रैकी करते थे और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी का प्रयास भी कर रही है.
