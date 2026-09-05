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रणथंभौर में उफान पर झरने, नदियां बेकाबू, सवाई माधोपुर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, कटा कई गांवों का संपर्क

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट के बीच दो दिनों से रुक-रुककर बारिश जारी है. नदी-नाले और रणथंभौर के झरने उफान पर हैं. कई गांवों का संपर्क कटा और निचले इलाकों में जलभराव हुआ. प्रशासन ने चेतावनी जारी की, जबकि बारिश से किसानों को राहत मिली है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Sep 05, 2026, 11:36 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 11:36 AM IST
रणथंभौर में उफान पर झरने, नदियां बेकाबू, सवाई माधोपुर में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, कटा कई गांवों का संपर्क
Image Credit: दो दिनों से रुक-रुककर बारिश जारी.

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच पिछले दो दिनों से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. जिले के अलग-अलग इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है. लगातार बारिश के कारण अधिकांश नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ गई है, वहीं रणथंभौर के कई झरने भी उफान पर हैं. जिला मुख्यालय के बीच से गुजरने वाले लटिया नाले में भी लगातार तेज बहाव बना हुआ है.

मानसरोवर बांध लबालब, झरेटी नाले में तेज बहाव

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दो दिनों से जारी बारिश के चलते मानसरोवर बांध लबालब भरकर झलक गया है. वहीं रणथंभौर के झरेटी नाले में भी तेज गति से पानी बह रहा है. पानी के तेज बहाव के कारण कुंडेरा और श्यामपुरा क्षेत्र के गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है.

जिला प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए लोगों से नदी-नालों और झरनों के आसपास नहीं जाने की अपील की है. प्रशासन ने पानी वाली जगहों से दूरी बनाए रखने और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाने की सलाह दी है.

स्कूल और आंगनबाड़ियों में आज छुट्टी

मौसम विभाग की अतिभारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए आज जिले में छुट्टी घोषित की है. कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ियों में भी आज अवकाश रखा गया है.

प्रशासन का यह फैसला लगातार हो रही बारिश और नदी-नालों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को खराब मौसम के बीच आवागमन में परेशानी न हो.

24 घंटे में 763 एमएम औसत बारिश

जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान औसत 763 एमएम बारिश दर्ज की गई है. क्षेत्रवार आंकड़ों के मुताबिक बामनवास में 77 एमएम, बरनाला में 75 एमएम, भंवरा में 42 एमएम, बौंली में 30 एमएम, चौथ का बरवाड़ा में 41 एमएम, गंगापुरसिटी में 55 एमएम, खंडार में 84 एमएम, मलारना में 58 एमएम, तलवाड़ा में 131 एमएम, वजीरपुर में 53 एमएम और सवाई माधोपुर में 82 एमएम औसत बारिश दर्ज हुई है.

रणथंभौर के झरनों में बढ़ा पानी

लगातार बारिश से रणथंभौर के झोझेश्वर, अमरेश्वर, सीता माता और केल कुंड झरने उफान पर हैं. इन स्थानों पर पानी का बहाव तेज होने के कारण जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है.

वन विभाग ने खतरे वाली जगहों पर वनकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके. प्रशासन की ओर से लोगों को नदी, नाले और झरनों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है.

निचले इलाकों में जलभराव, बारिश थमते ही राहत

लगातार बारिश के चलते जिला मुख्यालय के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. इस मानसून में यह पहला मौका है जब जिला मुख्यालय से गुजरने वाले लटिया नाले में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है.

हालांकि राहत की बात यह है कि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पहाड़ियों से घिरा होने के साथ ऊंचाई पर स्थित है. ऐसे में बारिश कुछ समय के लिए थमते ही जलभराव वाले इलाकों से पानी निकल जाता है.

किसानों के लिए बारिश बनी राहत

कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें मुरझाने लगी थीं. ऐसे में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश फसलों के लिए राहत लेकर आई है. लगातार बारिश को किसान अमृत के समान मान रहे हैं. बारिश के बाद फसलों को नया जीवन मिला है और किसानों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही है.

गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जिले में औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई है. पिछले साल अत्यधिक बारिश के कारण जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. वहीं इस बार सावन का पूरा महीना लगभग सूखा निकल गया था और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा.

आज भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक जिले में आज भी कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. जिला मुख्यालय पर रुक-रुककर रिमझिम बारिश जारी है, जबकि रणथंभौर के जंगलों में बारिश के कारण नाले और झरने तेज बहाव के साथ बह रहे हैं. मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, झरनों और अन्य जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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