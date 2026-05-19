/Sawai Madhopur News: रणथंभौर टाईगर रिजर्व में मां से लड़ाई के बाद लापता हुई बाघिन माही, जंगल में मचा हड़कंप

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाईगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. रणथंभौर में बाघ-बाघिनों की बढ़ती संख्या के चलते जहां टेरेटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है. वहीं, ताकतवर बाघ-बाघिन के डर से कमजोर बाघ बाघिन अपना इलाका छोड़ने को मजबूर हैं. यही वजह है कि अब रणथंभौर से एक साथ दो बाघिनें लापता हैं.

वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बाघिन टी 124 रिद्धि की बेटी आरबीटी 2504 माही व आरबीटी 2510 कई दिनों से लापता है ,जिन्हें वन विभाग की टीम ढूंढने का प्रयास कर रही है. बाघिन रिद्धि टी 124 की बेटी आरबीटी 2504 माही का अपनी मां रिद्धि की ही सल्तनत पर कब्जा करने को लेकर लिए कई बार अपनी मां रिद्धि से भिड़ंत हो चुकी है क्यों कि बाघिन आरबीटी 2504 युवा हो चुकी है और लगतार अपनी खुद की टेरेटरी बनाने का प्रयास कर रही है.

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कई दिनों से लापता

बाघिन आरबीटी 2504 का रणथंभौर के जोन नंबर 2 , 3 व 4 के लेक एरिया में मूवमेंट बना रहता है लेकिन पिछले करीब एक माह से बाघिन कहीं नजर नहीं आ रही है. वहीं, बाघिन टी 107 सुल्ताना की बेटी आरबीटी 2510 भी वन विभाग की आंखों से ओझल है.

बाघिन आरबीटी 2510 का मूवमेंट रणथंभौर के झूमर बावड़ी एंव फतेह कैफे के आसपास बना रहता है लेकिन अब बाघिन 2510 भी विगत कई दिनों से नजर नहीं आ रही है, जिसकी तलाश को लेकर वन विभाग द्वारा रणथंभौर में ना सिर्फ सर्च अभियान चलाया जा रहा है बल्कि फोटो ट्रेप कैमरों के माध्यम से भी बाघिन को ढूंढा जा रहा है.

आखरी बार एक और दो मई को देखा गया

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह के निर्देशन में वन विभाग की टीम द्वारा लगातार दोनों बाघिनों की तलाश में जुटी हुई है. डीएफओ मानस सिंह का कहना है की बाघिन आरबीटी 2504 व 2510 पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रही है, जिनकी तलाश की जा रही है. डीएफओ ने बताया कि 2504 को आखरी बार एक और दो मई को देखा गया था और तीन मई को बाघिन 2504 की अपनी मां टी 124 से टेरोटेरियल फाइट हुई थी, जिसके बाद से ही बाघिन 2504 नजर नहीं आ रही है.

डीएफओ का कहना है कि टेरेटरी को लेकर पहले भी 2504 की अपनी मां से कई बार टेरोटरियल फाइट हो चुकी है , जिसमें वह बुरी तरह घायल भी हो गई थी. डीएफओ का कहना है कि बाघिन की तलाश के लिये फोटो ट्रैप कैमरा भी बड़ा दिए गए है . वहीं, पेट्रोलिंग भी बड़ा दी है लेकिन जब वो नहीं मिली तो पांच टीमों का गठन किया गया है , जो रणथंभौर के जंगल क्षेत्र में सर्च अभियान चला कर आन फुट पेट्रोलिंग कर रही है , ताकि बाघिन के पद मिल सकें. बाघिन की तलाश की लेकर वनकर्मियों की टीमें लगातार जुटी हुई है.

रणथंभौर में कहीं नहीं आई नजर

वहीं, डीएफओ ने बताया कि इसी तरह लापता बाघिन आरबीटी 2510 की भी तलाश की जा रही है . बाघिन 2510 रणथंभौर की फेरेफरी पर रहने वाली बाघिन है, जो झूमर बावड़ी, फतेह कैफे, आमा घाटी ओर फलोदी क्षेत्र में विचरण करती थी. बाघ 2407 के साथ हमेशा देखी जाती है लेकिन विगत कई दिनों से यह बाघिन भी रणथंभौर में कहीं नजर नहीं आ रही है.

ऐसे में बाघिन की तलाश को लेकर करीब 100 कैमरा ट्रैप बढ़ाए गए है ताकि बाघिन की जानकारी मिल सकें. डीएफओ का कहना है कि दोनों बाघिनों की तलाश को लेकर वनकर्मियों की टीमें जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों लापता बाघिनों को ढूंढ लिया जाएगा. डीएफओ का कहना है कि रणथंभौर देश का सबसे सघन आबादी वाला टाईगर रिजर्व है.

संख्या बढ़ेगी तो आपसी संघर्ष भी बढ़ेगा

यहां टाईगर की केरिंग कैपेसिटी और डेंसिटी सबसे अधिक है , ऐसे में बाघों के बीच संघर्ष होना नेचुरल प्रोसेस है , संख्या बढ़ेगी तो आपसी संघर्ष भी बढ़ेगा. यह वाइल्डलाइफ का हिस्सा है लेकिन बड़ी बात यह है कि 45 से 55 बाघों की क्षमता वाले रणथंभौर में वर्तमान में 77 से भी अधिक बाघ बाघिन ओर शावक है.

ऐसे में टेरेटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी टकराव बढ़ रहा है ,जिसके चलते ताकतवर के सामने कमजोर बाघ-बाघिनों को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है. संभावना है कि बाघिन आरबीटी 2504 ओर 2510 भी इसी वजह से अपना इलाका छोड़ गई , जिनको वन विभाग द्वारा लगातार तलाश किया जा रहा है.