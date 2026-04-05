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Sawai Madhopur News: अचानक बाघिन ने मगरमच्छ पर मारा झपट्टा, चंद सेकंड में बनाया शिकार

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाईगर रिजर्व में एक बाघिन ने मगरमच्छ पर अचानक हमला किया और फिर उसे काबू कर लिया. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByArvind singh
Published:Apr 05, 2026, 07:59 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 07:59 PM IST

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Sawai Madhopur News: अचानक बाघिन ने मगरमच्छ पर मारा झपट्टा, चंद सेकंड में बनाया शिकार

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाईगर रिजर्व में आज एक बार फिर एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ वाइल्डलाइफ नजारा देखने को मिला, जिसने वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को ना सिर्फ रोमांचित कर दिया बल्कि हैरान भी कर दिया है.

रणथंभौर नेशनल पार्क में आज सुबह की पारी में सफारी के दौरान पर्यटकों को यह रोमांचकारी नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए. दरअसल रणथंभौर के जोन नंबर 4 के जामुन देह क्षेत्र में शक्ति नामक बाघिन टी-111 ने अपने अद्भुत शिकार कौशल का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ का शिकार किया.

आमतौर पर मगरमच्छ पानी के सबसे खतरनाक और ताकतवर शिकारी माने जाते हैं, लेकिन इस बार जंगल की रानी शक्ति ने बाज़ी मार ली. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह की पारी में पर्यटक जंगल सफारी पर निकले हुए थे तभी उन्होंने वहां देखा कि बाघिन शक्ति पानी के किनारे घात लगाए बैठी है. कुछ ही पलों में उसने बिजली की तेजी से हमला किया और मगरमच्छ को काबू में कर लिया.

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यह पूरा दृश्य इतना अचानक और खतरनाक था कि वहां मौजूद लोग कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए. शिकार करने के बाद बाघिन शक्ति ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मगरमच्छ को खींचकर चट्टानों पर ले गई. यह दृश्य न केवल रोमांचकारी था, बल्कि बेहद दुर्लभ भी क्योंकि बाघ द्वारा मगरमच्छ का शिकार बहुत कम देखने को मिलता है.

इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया. जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो सामने आए, यह खबर तेजी से फैल गई और वन्यजीव जगत में चर्चा का विषय बन गई. वनजीव विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना बाघिन की ताकत, रणनीति और आत्मविश्वास को दर्शाती है.

साथ ही यह भी बताती है कि जंगल में हर पल परिस्थितियां बदल सकती हैं और कौन किस पर भारी पड़ जाए, इसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है. रणथंभौर नेशनल टाईगर पहले से ही अपने बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है लेकिन इस तरह की घटनाएं इसे और भी खास बना देती हैं. बाघिन शक्ति का यह साहसिक कारनामा लंबे समय तक लोगों की यादों में बना रहेगा.

वहीं, अलवर शहर से सटे बाला किला क्षेत्र में शनिवार शाम एक रोमांचक वन्यजीव दृश्य देखने को मिला. सरिस्का के बफर जोन में अंधेरी इलाके के पास स्थित एक खंडहर भवन की ऊंची दीवार पर टाइग्रेस ST-2302 करीब पांच मिनट तक बैठी नजर आई. सफारी पर आए पर्यटकों ने इस दुर्लभ नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाघिन कभी दीवार पर खड़ी होकर जंगल का मुआयना करती रही तो कभी कुछ क्षण के लिए बैठ गई. इस दौरान उसके साथ दो शावक भी मौजूद बताए जा रहे है , हालांकि वे दीवार पर नहीं चढ़े. अचानक जंगल में हलचल होने पर टाइग्रेस सतर्क हो गई और शिकार की मुद्रा में नजर आई, लेकिन कुछ देर बाद वह नीचे उतरकर जंगल में चली गई.

यह इलाका सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, जो अलवर शहर से सटा हुआ है. यहां पहाड़ियों के बीच करणी माता मंदिर, अंधेरी क्षेत्र और वाटर हॉल जैसे स्थान स्थित हैं. इसी वाटर हॉल के पास बने खंडहर पर यह दृश्य देखने को मिला.

वन विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में पहले भी टाइग्रेस ST-19 अपने चार शावकों के साथ कई बार नजर आ चुकी है. बफर जोन में टाइगरों की संख्या बढ़ने से अब यहां अक्सर उनकी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिससे पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ रही है.

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