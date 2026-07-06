/सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

Sawai Madhopur Road Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों से हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. कुस्तला-कोटा-लालसोट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार महिला मजदूर की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वहीं, मृतका के पति इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मजदूरी कर लौट रहे थे घर, रास्ते में छिनी जिंदगी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान चेतानपुरा पांचोलास निवासी 40 वर्षीय बरफा बैरवा के रूप में हुई है. हादसे में घायल उनके पति का नाम 45 वर्षीय राजूलाल बैरवा है. यह दंपती सवाई माधोपुर से मजदूरी का काम खत्म करके शाम को बाइक से अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने इनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

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ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे पर लगाया लंबा जाम

सड़क दुर्घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने कुस्तला-कोटा-लालसोट हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर बमुश्किल यातायात बहाल कराया.

पुलिस चेकिंग पर उठे सवाल, जांच में जुटी पुलिस

इस दर्दनाक हादसे के बाद घटना स्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हेलमेट जांच के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पीछा किए जाने की वजह से यह हादसा हुआ. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है.

हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. घायल राजूलाल बैरवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार देने के बाद हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.