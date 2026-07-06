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सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

Sawai Madhopur Road Accident: सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में कुस्तला-कोटा-लालसोट हाईवे पर रविवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला मजदूर बरफा बैरवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हैं. ट्रक चालक फरार है. ग्रामीणों ने पुलिस चेकिंग पर आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया.
 

Edited bySandhya YadavReported byAbhinav Agarwal
Published: Jul 06, 2026, 06:00 AM|Updated: Jul 06, 2026, 06:00 AM
सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप
Image Credit: हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजदू भीड़.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sawai Madhopur Road Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में रविवार की शाम एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों से हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. कुस्तला-कोटा-लालसोट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार महिला मजदूर की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. वहीं, मृतका के पति इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

मजदूरी कर लौट रहे थे घर, रास्ते में छिनी जिंदगी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान चेतानपुरा पांचोलास निवासी 40 वर्षीय बरफा बैरवा के रूप में हुई है. हादसे में घायल उनके पति का नाम 45 वर्षीय राजूलाल बैरवा है. यह दंपती सवाई माधोपुर से मजदूरी का काम खत्म करके शाम को बाइक से अपने गांव लौट रहा था. इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने इनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.

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ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, हाईवे पर लगाया लंबा जाम
सड़क दुर्घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग भारी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए. आक्रोशित ग्रामीणों ने कुस्तला-कोटा-लालसोट हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर बमुश्किल यातायात बहाल कराया.

पुलिस चेकिंग पर उठे सवाल, जांच में जुटी पुलिस
इस दर्दनाक हादसे के बाद घटना स्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हेलमेट जांच के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पीछा किए जाने की वजह से यह हादसा हुआ. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है.

हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. घायल राजूलाल बैरवा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार देने के बाद हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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