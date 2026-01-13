Zee Rajasthan
स्कूल में शराब और चिकन पार्टी? सवाई माधोपुर में हेडमास्टर निलंबित, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

Rajasthan News: गंगापुर सिटी के एक स्कूल में बच्चों की छुट्टी कर चिकन पार्टी करने वाले हेडमास्टर अमर सिंह मीणा को वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है. रसोई में नॉनवेज पकाने और शराब के नशे के आरोपों की विभागीय जांच जारी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Arvind singh
Published: Jan 13, 2026, 01:59 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 01:59 PM IST

स्कूल में शराब और चिकन पार्टी? सवाई माधोपुर में हेडमास्टर निलंबित, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

Chicken Party In Sawai Madhopur School: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. गंगापुर सिटी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तालाब की ढाणी (हिंगोटिया) में बच्चों को पढ़ाने के बजाय हेडमास्टर द्वारा नॉनवेज पार्टी आयोजित करने का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है.

स्कूल की रसोई में 'चिकन और टिक्कड़'
शीतकालीन अवकाश के बाद सोमवार को जब लंबे समय बाद स्कूल खुले, तो बच्चों को शिक्षा मिलने की उम्मीद थी. लेकिन हेडमास्टर अमर सिंह मीणा ने अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए दोपहर में ही बच्चों की छुट्टी कर दी और स्कूल को 'ढाबे' में तब्दील कर दिया. जिस रसोई में बच्चों के लिए मिड-डे मील बनना चाहिए था, वहां गैस पर चिकन पक रहा था और चूल्हे पर स्पेशल टिक्कड़ सेके जा रहे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान हेडमास्टर शराब के नशे में धुत थे और धूप सेंक रहे थे. जब गांव वालों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, “जो चाहे कर लो, जहां चाहे शिकायत कर लो.”

प्रशासन की सख्त कार्रवाई
मामले की गंभीरता और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा ने कड़ा कदम उठाया है. हेडमास्टर अमर सिंह मीणा को राजस्थान सिविल सेवा नियम-1958 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय 'मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा सवाई माधोपुर' तय किया गया है. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गायत्री वरमेंदू ने मामले की गहराई से जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है, जो जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी.

शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल
इस विद्यालय में कुल 31 बच्चों का नामांकन है और 4 शिक्षकों का स्टाफ है. घटना के समय अन्य स्टाफ बीएलओ ड्यूटी या अवकाश पर बताया गया. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि सरकारी स्कूल की साख और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे शिक्षकों पर केवल निलंबन ही नहीं, बल्कि कठोर बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए.

शिक्षा के मंदिर में इस तरह की नॉनवेज पार्टी और नशे की हालत में ड्यूटी करना एक गंभीर अपराध है. यह घटना दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की निगरानी के लिए और अधिक कड़े तंत्र की आवश्यकता है.

