जब अफसर बने सफाईकर्मी, सवाई माधोपुर में चला स्वच्छता-श्रमदान अभियान

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में 'सुशासन सप्ताह' के तहत जिला प्रशासन ने स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया. सीईओ गौरव बुडानिया के नेतृत्व में अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर सफाई की. इस दौरान आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Arvind singh
Published: Dec 14, 2025, 11:47 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 11:47 AM IST

Sawai Madhopur News: प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 'सुशासन सप्ताह' के तहत, सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा रविवार (14 दिसंबर 2025) को एक विशेष स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान
इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. सभी ने अपने हाथों में झाड़ू थामी और रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया.

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गौरव बुडानिया ने बताया कि सुशासन सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सरकार के दो साल के कार्यों और विजन से आमजन को रूबरू कराना है.

स्वच्छता के प्रति जागरूकता
सीईओ बुडानिया ने आगे कहा कि आज के स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के स्वच्छता के विजन को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए.

इस दौरान जिले के आलाधिकारियों, कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे और सभी ने साफ-सफाई कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई.

