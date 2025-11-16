सवाई माधोपुर प्रतिभा खोज परीक्षा में हुई लापरवाही, रोते हुए बच्चों ने बताई DEO को सच्चाई

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है. मानटाउन केंद्र पर परीक्षार्थियों को OMR और पेपर 9 बजे के बाद देरी से मिले, जिससे बच्चों ने रोते हुए शिकायत की. जिला शिक्षा अधिकारी ने हालांकि इसे सही समय पर संचालित होने का दावा किया.
Sawai Madhopur News: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन परीक्षा केन्द्र पर आयोजित राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा-2025 में शिक्षा विभाग के प्रबंधन की ओर से भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. स्कूल संचालकों, अभिभावकों और स्वयं परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें निर्धारित समय 9 बजे के बाद OMR शीट और प्रश्न पत्र दिए गए, जिससे वे परीक्षा समय पर पूरी नहीं कर पाए.
OMR 9:10 पर, पेपर 9:15 के बाद
बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थियों को 8:45 बजे OMR शीट दी जानी चाहिए थी, लेकिन परीक्षकों ने ऐसा नहीं किया:देरी: परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्हें OMR शीट 9:10 बजे और प्रश्न पत्र 9:15 बजे के बाद दिया गया.हंगाम: देरी के चलते कई बच्चे परीक्षा केंद्र से उदास और रोते हुए बाहर निकले, जिसके बाद अभिभावकों और स्कूल संचालकों ने परीक्षा केन्द्र पर जमकर हंगामा किया.प्रवेश पत्र बाहर: अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि जब परीक्षा समाप्ति से पहले कोई परीक्षार्थी बाहर नहीं जा सकता, तो केन्द्र के बाहर पहले चरण के पेपर और कुछ प्रवेश पत्र कैसे पड़े मिले?
शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को झुठलाया
लापरवाही पर दबाव पड़ने पर जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक हरकेश लाल मीना सामने आए. उन्होंने बच्चों की भीड़ में से चुनिंदा छात्रों से पूछताछ की.परीक्षार्थियों की स्वीकारोक्ति: छात्रों ने DEO को बताया कि उन्हें 9 बजे के बाद ही OMR और पेपर दिए गए, लेकिन परीक्षा समाप्ति पर निर्धारित समय पर शीट वापस ले ली गई.अधिकारी का रुख: DEO मीना ने मीडिया के सामने बच्चों की शिकायत को स्वीकार किया, लेकिन तत्काल बाद एडीओ की बात को तवज्जो देते हुए कहा कि अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी ने निर्धारित समय पर पेपर वितरित होने की बात कही है. इसके बाद वह मीडिया से बचते हुए निकल गए.
यह घटना तीन परीक्षा केन्द्रों (महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल साहू नगर, राजकीय बालिका HSS मानटाउन, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी 72 सीढ़ी शहर) में से एक पर हुई, जिससे शिक्षा विभाग के परीक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
