/सवाई माधोपुर में ट्रांसपोर्ट विभाग का बड़ा एक्शन, सीज किया टोयोटो का शोरूम

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा आज एक बार फिर बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट बेचान अधिकार पत्र के संचालित कार शोरूम को सीज करने की कार्रवाई की गई , बुधवार को जहां जिला परिवहन विभाग ने करमोदा स्थित टाटा कार के शोरूम सहित टाटा मोटर्स की 21 कारें सीज करने की कार्रवाई की थी. वहीं, आज जिला परिवहन विभाग ने जिला मुख्यालय के रणरथंभौर सर्किल के पास चल रहे ओम टोयोटा मोटर्स के शोरूम को सीज करने की कार्रवाई की है. साथ ही 5 गाड़ियों को भी सीज किया गया है.

शोरूम संचालक पर आरोप है कि वे बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचान अधिकार पत्र के गाड़ियों को बेच रहे थे, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है. जिला परिवहन अधिकारी अभिजित सिंह सांखला ने बताया कि परिवहन निरीक्षक हनुमान मीणा के साथ जिले में संचालित ओम टोयोटा मोटर्स के शोरूम पर कार्रवाई की गई है. शोरूम संचालक द्वारा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचान अधिकार पत्र के गाड़ियों को बेचा जा रहा था और टैक्स ओम टोयोटा शोरूम कोटा पर काटा जा रहा था.

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शोरूम से अब तक 43 गाड़ियां बिना अधिकार पत्र, बिना ट्रेड टैक्स के बेच दी गई है जबकि शोरूम संचालक को इसका अधिकार ही नहीं है. इससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि डेमो कार सहित पांच कारों को भी सीज करने की कार्रवाई की गई है और शोरूम को भी सीज किया गया है. शोरूम से सारा रिकॉर्ड जप्त किया गया है.

साथ हीं, शोरूम संचालक को हिदायत दी गई है की आगामी आदेश तक ना ही गाड़ी बेचे और ना ही बेचने के लिए शोरूम पर लाए. इसी प्रकार जिला परिवहन विभाग ने बुधवार को जिले के करमोदा में चल रहे टाटा मोटर्स के शोरूम को सीज करने की कार्रवाई की थी. साथ ही शोरूम में बिकने के लिए आई टाटा मोटर्स की 21 गाड़ियों को भी सीज किया था.

शोरूम संचालक पर आरोप है कि वह बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचान अधिकार पत्र के गाड़ियों को बेच रहा थे और बिना इजाजत वर्कशॉप संचालित कर गाड़ियों की सर्विस भी कर रहे थे, जिस पर जिला परिवहन अधिकारी अजीत सिंह के नेतृत्व में जिले में संचालित टाटा मोटर्स के शोरूम पर कार्रवाई की गई थी. शोरूम संचालक द्वारा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचान अधिकार पत्र के गाड़ियों को बेचा जा रहा था और टैक्स कोटा कमल पैसेंजर शोरूम पर काटा जा रहा था.

इतना ही नहीं शोरूम पर बिना इजाजत के वर्कशॉप का ट्रेड नहीं होने के बावजूद गाड़ियों की सर्विस की जा रही थी. शोरूम से मार्च 2026 में 25 और अप्रैल 2026 में 8 गाड़ियां बिना अधिकार पत्र, बिना ट्रेड टैक्स के बेच दी गई है जबकि शोरूम संचालक को इसका अधिकार ही नहीं था, शोरूम से गत माह 45 गाड़ियां मध्य प्रदेश आदि में बेचा गया है. अब तक 148 गालियों की सर्विस की गई , जबकि शोरूम संचालक को गाड़ियां बेचने और सर्विस करने का अधिकार ही नहीं था. इससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ. शोरूम पर 21 कारें कार ट्रेड टैक्स जमा कराए ही बेचने के लिए खड़ी कर रखी थी, जिन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई. वर्कशॉप और शोरूम को भी सीज किया गया.

शोरूम से सारा रिकॉर्ड जप्त किया गया. साथ ही शोरूम संचालक को हिदायत दी गई की आगामी आदेश तक ना ही गाड़ी बेच सकता है और ना ही बेचने के लिए शोरूम पर ला सकता है. जिला परिवहन अधिकारियों ने बताया कि दो माह पूर्व टाटा मोटर्स की बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी पकड़ी गई थी, जिस पर 8 लाख का जुर्माना कर चालान किया गया था, जिसे शोरूम संचालक द्वारा जमा नहीं कराया गया है. कार की बिलिंग कोटा शोरूम से की गई थी.

इस पर ट्रेड निलंबन के लिए शोरूम को लिखा गया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसी कड़ी में आज एक बार फिर कार्रवाई करते हुए जिला परिवहन विभाग ने जिला मुख्यालय के रणरथंभौर सर्किल के पास चल रहे ओम टोयोटा मोटर्स के शोरूम को सीज करने की कार्रवाई की है. साथ ही 5 गाड़ियों को भी सीज किया गया है.