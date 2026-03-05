सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर रास्ते में 30 मिनट रहा टाइगर का मूवमेंट, श्रद्धालुओं की आवाजाही हुई बंद

Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आए दिन टाइगर की चहलकदमी बढ़ती ही जा रही है. बुधवार को जहां त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर शाम के वक्त टाइगर RBT 2511 का करीब 30 मिनट तक मूवमेंट रहा.

वहीं, आज एक बार फिर टाइगर RBT 2511 मलंग त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ पहुंचा और आज भी करीब 30 मिनिट तक टाइगर त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर चहलकदमी करता रहा. बुधवार को जहां टाइगर आड़ा बालाजी से मिश्र दर्रा गेट तक चहलकदमी करता रहा.

टैक्सियों में सवार श्रद्धालुओं में डर

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, आज टाइगर आड़ा बालाजी से सिंगद्वार तक चहलकदमी करता नजर आया. टाइगर को त्रिनेत्र गणेश मार्ग की मुख्य सड़क पर चहलकदमी करते देख त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जाने वाले टैक्सी चालकों सहित टैक्सियों में सवार श्रद्धालु सकते में आ गए.

रणथंभौर भ्रमण पर जाने वाले पर्यटकों भी त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर ही टाइगर के दीदार हो गए. इस दौरान टाइगर करीब एक किलोमीटर आड़ा बालाजी से सिंहद्वार तक मुख्य सड़क पर चलता रहा.

श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद

टाइगर के मुख्य सड़क पर आने की सूचना पर डीएफओ मानस सिंह वनकर्मियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टाइगर की मॉनिटरिंग शुरू की. साथ ही पर्यटकों एंव श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित रणथंभौर के प्रवेश द्वार गणेश धाम का गेट बंद कर कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद की गई.

वहीं, उधर जब तक टाइगर मुख्य सड़क पर चलता रहा तब तक पर्यटक वाहनों सहित श्रद्धालुओं को लेकर आने जाने वाली टैक्सियों व निजी वाहन खड़े रहे और जब टाइगर ने जंगल की और रुख किया तब मुख्य मार्ग में खड़े वाहनों को निकाला गया.

जान पर खतरा

टाइगर के जंगल का रुख करने के बाद ही श्रद्धालुओं सहित वन कर्मियों ने राहत की सांस ली. गौरतलब है कि त्रिनेत्र गणेश मार्ग रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीचों-बीच पड़ता है और इस इलाके में करीब आधा दर्जन से भी अधिक बाघ-बाघिनों की टेरेटरी है. ऐसे में आए दिन बाघ-बाघिन त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर आ जाते है, जिससे त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर हमेशा खतरा बना रहता है.

हालांकि वन विभाग द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की पैदल व दुपहिया वाहनों से आवाजाही पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा रखी है. वहीं, वन विभाग का गश्ती दल अलर्ट मोड़ पर रहता है. बावजूद इसके त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघों की चहलकदमी से हर वक्त अनहोनी की आशंका बनी रहती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-