/मां के पास सो रही थी 2 साल की बच्ची, आधी रात में हुई किडनैप, 7 घंटे बाद ऐसे मिली

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भारजा नदी कांच की झोपड़ी गांव में अर्धरात्रि को मां के साथ सो रही दो साल की बच्ची के अपहरण से हड़कंप मच गया. बच्ची अपनी मां के साथ मकान के बरामदे में सो रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति उसे उठाकर ले गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.

सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की तलाश

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बालिका के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए अभियान शुरू किया. SHO मांगेलाल यादव के नेतृत्व में चार पुलिस टीमें बनाई गईं. सभी टीमें अलग-अलग संभावित स्थानों पर बच्ची की तलाश में जुट गईं.

पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता बच्ची को लेकर गांव के पास स्थित अमरूदों के बगीचों की तरफ गया है.

अमरूद के बगीचों में मिली बच्ची

सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अमरूद के बगीचों में सघन तलाशी अभियान चलाया. करीब 7 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने बच्ची को अपहरणकर्ता के साथ सकुशल बरामद कर लिया. बच्ची के सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली.

गांव के ही व्यक्ति पर अपहरण का आरोप

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची का अपहरण इसी गांव के रहने वाले भीम मीणा ने किया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. हालांकि, अपहरण के पीछे की वास्तविक वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

दर्शन के बाद रिश्तेदार के घर ठहरी थी मां

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां अनीता मीणा बौंली थाना क्षेत्र के शिशोलाव गांव की रहने वाली हैं. वह इटावा बालाजी के दर्शन करने के बाद अपनी मौसी की लड़की के घर कांच की झोपड़ी गांव में ठहरी हुई थीं. अर्धरात्रि में अनीता अपनी दो साल की बेटी के साथ मकान के बरामदे में सो रही थीं. इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति बच्ची को उठाकर वहां से चला गया.

पुलिस जांच में जुटी

बालिका के सकुशल बरामद होने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अपहरण की घटना के पीछे की परिस्थितियों तथा उसकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

