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मां के पास सो रही थी 2 साल की बच्ची, आधी रात में हुई किडनैप, 7 घंटे बाद ऐसे मिली

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में मां के साथ सो रही दो साल की बच्ची का आधी रात अपहरण हो गया. पुलिस ने 4 टीमें लगाकर करीब 7 घंटे में बच्ची को अमरूद के बगीचे से सकुशल बरामद कर लिया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Sep 13, 2026, 12:03 PM IST | Updated:Sep 13, 2026, 12:03 PM IST
मां के पास सो रही थी 2 साल की बच्ची, आधी रात में हुई किडनैप, 7 घंटे बाद ऐसे मिली
Image Credit: बच्ची को अमरूद के बगीचे से सकुशल बरामद कर लिया गया.

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भारजा नदी कांच की झोपड़ी गांव में अर्धरात्रि को मां के साथ सो रही दो साल की बच्ची के अपहरण से हड़कंप मच गया. बच्ची अपनी मां के साथ मकान के बरामदे में सो रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति उसे उठाकर ले गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.

सूचना मिलते ही पुलिस ने शुरू की तलाश

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बालिका के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए अभियान शुरू किया. SHO मांगेलाल यादव के नेतृत्व में चार पुलिस टीमें बनाई गईं. सभी टीमें अलग-अलग संभावित स्थानों पर बच्ची की तलाश में जुट गईं.

पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में तलाश तेज कर दी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहरणकर्ता बच्ची को लेकर गांव के पास स्थित अमरूदों के बगीचों की तरफ गया है.

अमरूद के बगीचों में मिली बच्ची

सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अमरूद के बगीचों में सघन तलाशी अभियान चलाया. करीब 7 घंटे की तलाश के बाद पुलिस ने बच्ची को अपहरणकर्ता के साथ सकुशल बरामद कर लिया. बच्ची के सुरक्षित मिलने के बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली.

गांव के ही व्यक्ति पर अपहरण का आरोप

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची का अपहरण इसी गांव के रहने वाले भीम मीणा ने किया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. हालांकि, अपहरण के पीछे की वास्तविक वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

दर्शन के बाद रिश्तेदार के घर ठहरी थी मां

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां अनीता मीणा बौंली थाना क्षेत्र के शिशोलाव गांव की रहने वाली हैं. वह इटावा बालाजी के दर्शन करने के बाद अपनी मौसी की लड़की के घर कांच की झोपड़ी गांव में ठहरी हुई थीं. अर्धरात्रि में अनीता अपनी दो साल की बेटी के साथ मकान के बरामदे में सो रही थीं. इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति बच्ची को उठाकर वहां से चला गया.

पुलिस जांच में जुटी

बालिका के सकुशल बरामद होने के बाद मलारना डूंगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अपहरण की घटना के पीछे की परिस्थितियों तथा उसकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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