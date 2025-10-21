दिवाली के दिन सवाई माधोपुर के कई गांवों में रहा ब्लैक आउट, जानें वजह

Sawai Madhopur News: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इआरसीपी के तहत सवाई माधोपुर एंव करौली जिले की सीमा पर प्रस्तावित डुंगरी बांध के विरोध में प्रभावित गांवों के ग्रामीणों का लगतार विरोध प्रदर्शन जारी है.

दीपावली के मौके पर जहां समूचे देश में शहरों ,कस्बों और गांव ढाणी तक रोशनी से जगमग थी. वहीं, प्रस्तावित डुंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने डुंगरी बांध विरोध आंदोलन संघर्ष समिति के आह्ववान पर दिवाली के मौके पर बीती रात दीप बुझाकर रात 8 से 9 बजे एक घंटे तक पूर्ण ब्लैक आउट कर अनोखे अंदाज में डुंगरी बांध बनने के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार से डूंगरी बांध परियोजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की.

ग्रामीणों का कहना है कि डुंगरी बांध बनने से क्षेत्र के 76 से भी अधिक गांवों के सैकड़ों परिवारों का नुकसान होगा और यह परियोजना गांवों से ग्रामीणों के लिए विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनेगी.

आंदोलन के संयोजक कमलेश पटेल ने बताया कि यदि सरकार ने अब भी जनता की आवाज नहीं सुनी, तो यह आंदोलन किसी भी स्तर जा सकता है. उन्होंने कहा कि 'काली दिवाली ब्लैकआउट' डूंगरी क्षेत्र के लोगों की एकता और विरोध की सशक्त अभिव्यक्ति रहा.

बता दें कि बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 76 गांवों के लाखों लोगों को बेघर होने का डर है, जिससे उनकी खेती और आजीविका छीन जाएगी. यह विरोध, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) का एक हिस्सा है. इससे ग्रामीणों को अपनी जमीन, घर और प्राकृतिक जल स्रोत छोड़ने पड़ेंगे, जिसका उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर असर पडे़गा.

