सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि ने मचाया हल्ला... मलारना डूंगर में तेज बारिश-ओले

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में मंगलवार (27 जनवरी 2026) सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. आसमान में काले बादल छा गए और करीब 15 मिनट तक मावठ (सर्दियों की बारिश) हुई.



वहीं मलारना चौड़ क्षेत्र में तेज बारिश के साथ मात्र 2 मिनट तक चने के आकार के ओले जमकर गिरे. इस ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. किसानों के अनुसार, ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की खड़ी फसलें सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं. खासकर सरसों की फसल पर भारी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि ओले गिरने से फूल और फलियां टूट सकती हैं.

एक तरफ मावठ की बारिश से खेतों में नमी आई है, जिससे रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई किसान खेतों में जाकर फसलों की जांच कर रहे हैं और नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

मावठ और बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी और गलन का प्रकोप बढ़ गया है. तेज ठंड के चलते लोग घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं. सुबह-सुबह की ठंडी हवाएं और नमी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से ठंड से परेशान हैं.

आसमान में बादल छाए रहने से दिनभर धूप नहीं निकली, जिससे ठंड का एहसास और गहरा हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सवाई माधोपुर सहित पूर्वी राजस्थान में यह बदलाव देखा जा रहा है. अगले 1-2 दिनों तक हल्की-मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है.

किसानों से अपील की गई है कि वे फसलों को ओलों से बचाने के लिए तुरंत कवर या अन्य उपाय अपनाएं. आमजन को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है.

फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए खेतों में जाल या प्लास्टिक शीट का उपयोग करें.

ठंड और गलन से बचाव के लिए गर्म कपड़े, अलाव या हीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करें.

फिसलन भरी सड़कों पर वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.

मौसम अपडेट के लिए IMD जयपुर की वेबसाइट या ऐप चेक करते रहें.

यह बदलाव फसलों के लिए पानी तो लाया है, लेकिन ओलावृष्टि और बढ़ती सर्दी से सावधान रहना जरूरी है. क्षेत्रवासियों से अपील है कि सतर्क रहें और किसी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें.



