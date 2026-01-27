Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि ने मचाया हल्ला... मलारना डूंगर में तेज बारिश-ओले

Sawai Madhopur News: मावठ और बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी और गलन का प्रकोप बढ़ गया है. तेज ठंड के चलते लोग घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं. सुबह-सुबह की ठंडी हवाएं और नमी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से ठंड से परेशान हैं. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 27, 2026, 11:02 AM IST | Updated: Jan 27, 2026, 11:02 AM IST

Trending Photos

सीकर में गरजते बादल से ताबड़तोड़ गिरे मोटे-मोटे ओले, एकदम से बदल गया मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी है
9 Photos
Sikar Weather Update

सीकर में गरजते बादल से ताबड़तोड़ गिरे मोटे-मोटे ओले, एकदम से बदल गया मौसम का मिजाज, अलर्ट जारी है

Photos: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं गिरे ओले, पढ़ें पूरी अपडेट
8 Photos
rajasthan rain alert

Photos: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का तांडव, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं गिरे ओले, पढ़ें पूरी अपडेट

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में मौसम का यू-टर्न, पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर समेत कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Jaipur Mausam Alert: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगी राजधानी, सुबह से लेकर शाम तक गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

Jaipur Mausam Alert: ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगी राजधानी, सुबह से लेकर शाम तक गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट

सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि ने मचाया हल्ला... मलारना डूंगर में तेज बारिश-ओले

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र में मंगलवार (27 जनवरी 2026) सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. आसमान में काले बादल छा गए और करीब 15 मिनट तक मावठ (सर्दियों की बारिश) हुई.


वहीं मलारना चौड़ क्षेत्र में तेज बारिश के साथ मात्र 2 मिनट तक चने के आकार के ओले जमकर गिरे. इस ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. किसानों के अनुसार, ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की खड़ी फसलें सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं. खासकर सरसों की फसल पर भारी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि ओले गिरने से फूल और फलियां टूट सकती हैं.

एक तरफ मावठ की बारिश से खेतों में नमी आई है, जिससे रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कई किसान खेतों में जाकर फसलों की जांच कर रहे हैं और नुकसान का आकलन कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मावठ और बारिश के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है. न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी और गलन का प्रकोप बढ़ गया है. तेज ठंड के चलते लोग घरों में ही कैद नजर आ रहे हैं. सुबह-सुबह की ठंडी हवाएं और नमी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से ठंड से परेशान हैं.

आसमान में बादल छाए रहने से दिनभर धूप नहीं निकली, जिससे ठंड का एहसास और गहरा हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सवाई माधोपुर सहित पूर्वी राजस्थान में यह बदलाव देखा जा रहा है. अगले 1-2 दिनों तक हल्की-मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है.

किसानों से अपील की गई है कि वे फसलों को ओलों से बचाने के लिए तुरंत कवर या अन्य उपाय अपनाएं. आमजन को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है.

फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए खेतों में जाल या प्लास्टिक शीट का उपयोग करें.
ठंड और गलन से बचाव के लिए गर्म कपड़े, अलाव या हीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करें.
फिसलन भरी सड़कों पर वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.
मौसम अपडेट के लिए IMD जयपुर की वेबसाइट या ऐप चेक करते रहें.

यह बदलाव फसलों के लिए पानी तो लाया है, लेकिन ओलावृष्टि और बढ़ती सर्दी से सावधान रहना जरूरी है. क्षेत्रवासियों से अपील है कि सतर्क रहें और किसी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news