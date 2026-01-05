सवाई माधोपुर में शीतलहर का कहर, खंडार में 7°C तक लुढ़का पारा, कोहरे से हुआ जनजीवन ठप

Sawai Madhopur Weather Update: रणथम्भौर की गोद में बसे सवाई माधोपुर जिले में नए साल के जश्न के बाद अब कुदरत का कोल्ड टॉर्चर शुरू हो गया है.जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सोमवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.बर्फीली शीतलहर के चलते पारा गोता खाकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पंच गया है,जिससे पूरा क्षेत्र ठिठुरन की चपेट में है.

विजिबिलिटी हुई बेहद कम

सोमवार सुबह खंडार क्षेत्र घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नज़र आया. कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर पड़ा.क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-552 और स्टेट हाईवे-123 पर विजिबिलिटी काफी कम रही.वाहन चालकों को मजबूरन दिन में भी फॉग लाइट जलानी पड़ी और हादसे के डर से वाहन रेंगते हुए नज़र आए.कड़ाके की ठंड के कारण सुबह के समय बाजार और मुख्य मार्ग पूरी तरह सुनसान रहे. आवश्यक कार्य होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं.

अलाव बना सहारा

शीतलहर ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है. कस्बों और ग्रामीण अंचलों के गली-चौराहों पर लोग सुबह-शाम अलाव जलाकर सर्दी से निजात पाने की जुगत करते दिखाई दे रहे हैं.डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस मौसम में बुजुर्ग और बच्चे विशेष सावधानी बरतें,क्योंकि 7 डिग्री का यह तापमान स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील हो सकता है.



पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में उत्तरी हवाओं का जोर और बढ़ सकता है,जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने और गति नियंत्रित रखने की अपील की है. फिलहाल, खंडार और आसपास के क्षेत्रों में सूर्यदेव के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं, जिससे गलन और बढ़ गई है.