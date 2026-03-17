शादी में मचा खूनी खेल! डांस को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या, मची सनसनी

Sawai Madhopur Murder News: जिले के मानटाउन थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी निवासी संजय कलोशिया के घर बेटी की शादी थी, जिसमें कोटा से बारात आई हुई थी. रविवार देर रात करीब 10 से 11 बजे के बीच डीजे पर नाचने की बात को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया.

चाकू से किया हमला

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कुछ युवकों ने कोटा निवासी विशाल पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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मृतक की पहचान 28 वर्षीय विशाल पुत्र रमेश उर्फ रघुवीर चंद निवासी काली बस्ती, थर्मल चौराहा, शकरपुरा थाना कुन्हाड़ी, कोटा के रूप में हुई है.

परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज

घटना के बाद मृतक के पिता रमेश ने मानटाउन थाने में आठ नामजद सहित कुछ अन्य युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है.

पुलिस ने कई संदिग्धों को किया डिटेन

मानटाउन थानाधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह नामजद और चार अन्य संदिग्ध युवकों को डिटेन किया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ जारी है. इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है.

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