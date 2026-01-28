Zee Rajasthan
Rajasthan Mausam Alert 28 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है. प्रदेश में 5 दिनों में दूसरी बार ओलावृष्टि हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 28, 2026, 07:38 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 07:38 AM IST

राजस्थान में मौसम ने फिर ली करवट, 5 दिनों में दूसरी बार ओलावृष्टि, सीकर समेत 9 जिलों में गिरे ओले, जयपुर सहित 13 जिलों में रिकॉर्ड बारिश

Rajasthan Hailstorm Alert: सीकर सहित 9 जिलों में चने के आकार के ओले जमकर गिरे. भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में शाम को ओलों की मोटी चादर छा गई, जिससे सड़कें फिसलन भरी हो गईं और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई. मौसम विभाग जयपुर के अनुसार, यह ओलावृष्टि मुख्य रूप से शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्रों में प्रभावी रही, जहां सीकर, नीमकाथाना, फतेहपुर जैसे इलाकों में ओले गिरने की रिपोर्ट आई.

बारिश का रिकॉर्ड
जयपुर सहित 13 जिलों में कल रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई. कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और जनजीवन प्रभावित हुआ. सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, अलवर जैसे पूर्वी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं हुईं. बारिश ने कड़ाके की ठंड को और बढ़ा दिया है, जबकि रबी फसलों (गेहूं, सरसों, चना) के लिए यह मावठ के रूप में फायदेमंद साबित हो रही है.

कोहरे का अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने कल (28-29 जनवरी) से घना कोहरा का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है. तेज उत्तरी हवाएं चलने से तापमान में 3-4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है. 29-30 जनवरी को भी कोहरा बने रहने और सुबह-शाम विजिबिलिटी प्रभावित होने की आशंका है.इससे सड़क यातायात, हवाई यात्रा और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है.

31 जनवरी से 1 फरवरी तक फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश और ठंड का सिलसिला जारी रह सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव रबी फसलों के लिए पानी तो लाएगा, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान का खतरा बना हुआ है.

सुरक्षा सलाह
ओलावृष्टि के दौरान फसलों को कवर करें और खुले में न रहें.
कोहरे में वाहन चलाते समय लो बीम हेडलाइट्स इस्तेमाल करें और स्पीड कम रखें.
ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और बुजुर्गों/बच्चों का विशेष ध्यान रखें.
मौसम अपडेट के लिए mausam.imd.gov.in या IMD जयपुर के सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करें.

यह मौसम राजस्थान के लिए सर्दियों का सबसे सक्रिय दौर साबित हो रहा है. लोग सतर्क रहें और किसी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें. सुरक्षित रहें!

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


