5 जनवरी से शुरू होगा चौथ माता का सात दिवसीय ऐतिहासिक लक्खी मेला, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये खास सुविधाएं

Sawai Madhopur News: पंचायत प्रशासन की ओर से मेला मैदान में जेसीबी मशीनों के जरिए साफ-सफाई करवाई जा रही है. वर्षों से लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मैदान को समतल और सुरक्षित बनाया जा रहा है. इसके साथ ही झूले, चकरी और बच्चों और युवाओं के लिए मनोरंजन के अन्य साधन भी लगने शुरू हो गए हैं, जिससे मेले का माहौल अभी से रंगीन नजर आने लगा है.

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने वाहन पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित कर लिए हैं. इससे मेले के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से बचा जा सकेगा. ग्राम पंचायत प्रशासक सीता सैनी ने बताया कि रोशनी व्यवस्था को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है और संबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है. मेला क्षेत्र, मुख्य मार्गों और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी.

दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू

इसके अलावा दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी, ताकि बाहर से आने वाले दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे समय रहते अपनी दुकानें सजा सकें. इससे मेले में व्यापारिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी.

चौथ माता मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

वहीं दूसरी ओर चौथ माता ट्रस्ट धर्मशाला की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इसी क्रम में चौथ माता मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सके. इसके साथ ही रैन बसेरा, पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है.



सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा

प्रशासन और चौथ माता ट्रस्ट मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और यह ऐतिहासिक लक्खी मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य रूप से संपन्न हो सके.

