शीतला अष्टमी पर सवाई माधोपुर में आस्था का सैलाब, महिलाओं ने ठंडे पकवानों का लगाया भोग

Sheetala Ashtami 2026: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज शीतला अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर शीतला माता की पूजा-अर्चना की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByArvind singh
Published:Mar 09, 2026, 10:58 AM IST | Updated:Mar 09, 2026, 10:58 AM IST

शीतला अष्टमी पर सवाई माधोपुर में आस्था का सैलाब, महिलाओं ने ठंडे पकवानों का लगाया भोग

Sheetala Ashtami 2026: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज शीतला अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता मंदिर पहुंचकर शीतला माता की पूजा-अर्चना की और माताजी को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. घरों में भी लोगों ने ठंडे व्यंजनों का ही सेवन किया.

सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र के पुराने शहर, बजरिया, हाउसिंग बोर्ड, आलनपुर सहित अलग-अलग कॉलोनी मोहल्लों में महिलाओं ने शीतला माता की पूजा-अर्चना की और शीतला माता से जुड़ी कहानियां सुनी. इस दौरान पुराने शहर के खण्डार बस स्टैंड स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में अल सुबह से ही महिलाओं की भीड़ से भरा नजर आया. शहर के सभी शीतला माता मंदिरो में सुबह 3-4 बजे से ही महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया.

महिलाएं हाथों में थालियां लेकर और रंग-बिरंगे परिधानों में सज-धजकर समूह के रूप में मंगल गीत गाती हुई शीतला माता मंदिर पहुंची. महिलाओं ने समूह के रूप में शीतला माता की पूजा-अर्चना की और उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया. महिलाओं ने अपने घरों में विगत शाम को ही अलग-अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार रख रखे थे और आज सुबह मंदिर पहुंचकर उन्हीं ठंडे व्यंजनों एक पकवानों का शीतला माता को भोग लगाया.

हजारों की तादात में पहुंची महिलाओं की भीड़ से शीतला माता मंदिर परिसर भरा हुआ नजर आया. शीतला माता मंदिरों में महिलाओं की भीड़ की स्थिति यह थी कि मंदिर परिसर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी. पूरे मंदिर परिसर से लेकर सीढ़ियों और बाहर तक जिधर देखो उधर महिलाओं के समूह ही नजर आए. काफी इंतजार के बाद महिलाओं को शीतला माता के दर्शन हुए और उन्होंने पूजा-अर्चना की.

