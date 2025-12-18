Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों में खाद की किल्लत, खेती पर पड़ रहा है बुरा असर

Sawai Madhopur News: राजस्थान में सवाई माधोपुर के खंडार उपखण्ड मुख्यालय सहित क्षेत्र के बालेर, बहरावंडा कलां, छाण, बहरावंडा खुर्द आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल पा रही है. किसानों का कहना है कि सीमित मात्रा में खाद मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है. दो बोरी खाद में पूरी फसल की पूर्ति कैसे हो, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Arvind singh
Published: Dec 18, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन
8 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर
10 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर

सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों में खाद की किल्लत, खेती पर पड़ रहा है बुरा असर

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में भले ही विभागीय स्तर पर खाद की पर्याप्त आपूर्ति के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है. खंडार उपखण्ड मुख्यालय सहित क्षेत्र के बालेर, बहरावंडा कलां, छाण, बहरावंडा खुर्द आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल पा रही है.

हालात यह हैं कि कहीं किसानों को मात्र एक बोरी तो कहीं दो बोरी खाद देकर ही लौटा दिया जा रहा है, जबकि फसल की जरूरत कहीं अधिक है.

किसानों का कहना है कि सीमित मात्रा में खाद मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है. दो बोरी खाद में पूरी फसल की पूर्ति कैसे हो, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समितियों पर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. कई बार घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पाती, जिससे किसानों में भारी रोष है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं दूसरी ओर, विभागीय अधिकारी कागजों में खाद की उपलब्धता दर्शाकर वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं. किसानों का आरोप है कि अधिकारी झूठे आंकड़े पेश कर वास्तविक समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसानों को कब तक खाद के लिए लाइनों में धक्के खाने पड़ेंगे और कब उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार खाद मिल पाएगी.

पढ़ें सवाई माधोपुर की एक और खबर

चौथ का बरवाड़ा में छाया घना कोहरा, ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, सुबह जनजीवन प्रभावित
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली और घना कोहरा छाया रहा.अलसुबह से ही कस्बे सहित आस-पास के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित दिखा.

सुबह के समय घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कोहरे के कारण कई प्रमुख मार्गों पर वाहन धीरे-धीरे चलते हुए दिखाई दिए. वहीं दुपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ी, जिसके कारण कुछ समय के लिए यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sawai Madhopur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news