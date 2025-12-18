सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों में खाद की किल्लत, खेती पर पड़ रहा है बुरा असर

Sawai Madhopur News: राजस्थान में सवाई माधोपुर के खंडार उपखण्ड मुख्यालय सहित क्षेत्र के बालेर, बहरावंडा कलां, छाण, बहरावंडा खुर्द आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल पा रही है. किसानों का कहना है कि सीमित मात्रा में खाद मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है. दो बोरी खाद में पूरी फसल की पूर्ति कैसे हो, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है.
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले में भले ही विभागीय स्तर पर खाद की पर्याप्त आपूर्ति के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है. खंडार उपखण्ड मुख्यालय सहित क्षेत्र के बालेर, बहरावंडा कलां, छाण, बहरावंडा खुर्द आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल पा रही है.
हालात यह हैं कि कहीं किसानों को मात्र एक बोरी तो कहीं दो बोरी खाद देकर ही लौटा दिया जा रहा है, जबकि फसल की जरूरत कहीं अधिक है.
किसानों का कहना है कि सीमित मात्रा में खाद मिलने से उनकी खेती प्रभावित हो रही है. दो बोरी खाद में पूरी फसल की पूर्ति कैसे हो, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. खाद लेने के लिए किसान सुबह से ही सहकारी समितियों पर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं. कई बार घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पाती, जिससे किसानों में भारी रोष है.
वहीं दूसरी ओर, विभागीय अधिकारी कागजों में खाद की उपलब्धता दर्शाकर वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं. किसानों का आरोप है कि अधिकारी झूठे आंकड़े पेश कर वास्तविक समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसानों को कब तक खाद के लिए लाइनों में धक्के खाने पड़ेंगे और कब उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार खाद मिल पाएगी.
