Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चांदी के कड़े के लिए काट दिए पैर, महिला को तड़पाकर बदमाश हुए फरार, अब बेंत लेकर ढूढ़ रही पुलिस

Silver Jewelry Looted in Sawai Madhopur: सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 9 अक्टूबर 2025 को एक भीषण वारदात हुई, जिसमें 65 वर्षीय कमला देवी के पैर काटकर चांदी के आभूषण लूट लिए गए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 09, 2025, 11:21 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

ससुराल में शादी के पहले दिन दुल्हन को चखने के साथ पिलाई जाती है शराब!
7 Photos
Rajasthan Rituals

ससुराल में शादी के पहले दिन दुल्हन को चखने के साथ पिलाई जाती है शराब!

Karwa Chauth 2025: नहीं मिली छुट्टी तो वर्दी में ही पार्लर पहुंची महिला कांस्टेबल, लोग बोले- जज्बे को सलाम है
6 Photos
Dholpur News

Karwa Chauth 2025: नहीं मिली छुट्टी तो वर्दी में ही पार्लर पहुंची महिला कांस्टेबल, लोग बोले- जज्बे को सलाम है

Karwa Chauth: करवाचौथ पर कम पैसों में डबल मज़ा, जानें कैसे?
6 Photos
Rajasthan Tourist destination

Karwa Chauth: करवाचौथ पर कम पैसों में डबल मज़ा, जानें कैसे?

झालावाड़ के चंद्रभागा मेले का वो राज जो कोई नहीं जानता! क्यों कार्तिक पूर्णिमा पर होते हैं हजारों दीपदान?
9 Photos
chandrabhaga fair 2025

झालावाड़ के चंद्रभागा मेले का वो राज जो कोई नहीं जानता! क्यों कार्तिक पूर्णिमा पर होते हैं हजारों दीपदान?

चांदी के कड़े के लिए काट दिए पैर, महिला को तड़पाकर बदमाश हुए फरार, अब बेंत लेकर ढूढ़ रही पुलिस

Sawai Madhopur Crime: सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने 65 वर्षीय महिला के पैर काटकर चांदी के आभूषण लूट लिए. यह वारदात गंगा की कोठी के पेट्रोल पंप से आगे पुलिया के जाट बड़ौदा रास्ते पर मंगलवार रात को हुई. पीड़िता सीत्तौड़ की ढाणी निवासी कमला देवी पत्नी मूलचंद रेगर हैं, जिनके साथ इस क्रूर घटना को अंजाम दिया गया.

गंगापुर सिटी में गंगाजी की कोठी के पास एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां 65 वर्षीय महिला के पैर काटकर लूटपाट की गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने मजदूरी के बहाने तीन महिलाओं को अपने साथ लिया था, जिसमें से दो को उदेई मोड़ पर छोड़ दिया गया. कड़े होने के कारण आरोपी ने तीसरी महिला को जयपुर बायपास से मोटरसाइकिल पर बैठाकर गंगाजी की कोठी पर ले गया, जहां इस क्रूर वारदात को अंजाम दिया. जांच में पता चला है कि आरोपी 5 अक्टूबर से लगातार पीड़िता के संपर्क में था. बीती शाम परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है.


घटना का भयावह मंजर
रात के अंधेरे में अज्ञात आरोपियों ने कमला देवी पर हमला किया और उनके पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने तड़पती हुई महिला को रास्ते पर छोड़कर फरार हो गए. सुबह जब कमला देवी को होश आया, तो वह रास्ते में मदद की गुहार लगाती नजर आईं. उनकी हालत देखकर आसपास के लोग दहल गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


ग्रामीणों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई
खेती का काम करने जा रहे ट्रैक्टर चालकों ने सुबह इस घटना की सूचना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर घायल महिला को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों ने कमला देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू की.


पुलिस की तलाश और जांच
इस मामले में गंगापुर सिटी के सदर थाना, कोतवाली थाना और उदेई मोड़ थाना की पुलिस संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश में जुट गई है. पुलिस को संदेह है कि यह वारदात सुनियोजित हो सकती है, क्योंकि आरोपी ने चांदी के आभूषणों को निशाना बनाया. स्थानीय लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है. यह घटना क्षेत्र में दहशत फैला गई है, और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर तुरंत सूचना दें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news