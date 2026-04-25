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सवाई माधोपुर में SP ज्येष्ठा मैत्रेयी की पहल लाई रंग, पुलिस-जनता की दूरी हो रही कम

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर पुलिस अधिक्षक जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा जिले में बेहतर पुलिसिंग को लेकर शुरू किए जा रहे नवाचार रंग लाने लगे हैं. इसी कड़ी में आज पुलिस अधिक्षक जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा कोतवाली थाने में जनसुनवाई की गई.

Edited byAman SinghReported byArvind singh
Published: Apr 25, 2026, 07:29 PM|Updated: Apr 25, 2026, 07:29 PM
सवाई माधोपुर में SP ज्येष्ठा मैत्रेयी की पहल लाई रंग, पुलिस-जनता की दूरी हो रही कम
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Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर पुलिस अधिक्षक जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा जिले में बेहतर पुलिसिंग को लेकर शुरू किए जा रहे नवाचार रंग लाने लगे हैं. यही वजह है कि सब पुलिस थाना स्तर पर जनसुनवाई कर आमजन की पुलिस से संबंधित शिकायतें सुनने लगी है. इसी कड़ी में आज पुलिस अधिक्षक जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा कोतवाली थाने में जनसुनवाई की गई, जिसमें कोतवाली, मानटाउन व कुंडेरा थाना क्षेत्रों के परिवादियों ने पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया.

इस दौरान पुलिस अधिक्षक जेष्ठा मैत्रेयी में परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और संबंधित थाना अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के सख्त निर्देश दिए. थाना स्तर पर थानाधिकारियों एंव उनके द्वारा शुरू की गई जनसुनवाई को लेकर पुलिस अधिक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कहा कि थाना स्तर पर पुलिस द्वारा जनसुनवाई करने का उद्देश्य पुलिस और आमजन में दूरी कम करने के साथ ही आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना है.

थाना स्तर पर जनसुनवाई करने से जहां एक ओर लोगों को अपने मुकदमों की सटीक जानकारी मिलने के साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं नये कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देने का भी अवसर मिल रहा है. उन्होंने कहा कि नए कानूनों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 60 तथा 90 दिन की समय सीमा है. उसी की पालना को लेकर थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि सवाई माधोपुर का रणथंभौर बाघों को लेकर देश दुनिया में जाना जाता है, जिसके चलते यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.

ऐसे में रणथंभौर रोड सहित शहर में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो तथा रणथंभौर रोड किस तरह से यातायात दबाव फ्री हो, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं हो सहित साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, टिपर व आमजन से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं को दूर करने को लेकर जनसुनवाई में चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि कई बार छोटे से लालच के चक्कर में पड़ने से या किसी गलती की वजह से कई लोगों के बैंक अकाउंट सीज हो जाते हैं, उसे लेकर भी जनसुनवाई में आने वाले लोगों को जानकारी दी जा रही है, ताकि लोगों को जागरुक किया जा सके.

बड़ी बात यह है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना स्तर पर शुरू की गई साप्ताहिक जनसुनवाई से लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि थाना स्तर पर होने वाली जनसुनवाई की मॉनिटरिंग खुद पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा की जाती है. ऐसे में पुलिस अधिकारियों को भी इस पुलिस की जनसुनवाई को गंभीरता से लेना पड़ रहा है, जिसका फायदा आम लोगों को होना तय है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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