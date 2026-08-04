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सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप

Rajasthan Crime News: सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली एक बार फिर विवादों में है. छात्रों ने दो शिक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाया है. परिजनों की शिकायत पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि शिक्षा विभाग ने इसे पुलिस का मामला बताया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Aug 04, 2026, 10:52 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 10:52 AM IST
सवाई माधोपुर के सरकारी स्कूल में फिर बवाल, इस बार छात्रों ने शिक्षक पर मारपीट का लगाया आरोप
Image Credit: Sawai Madhopur School

Sawai Madhopur School: सवाई माधोपुर जिले के बामनवास क्षेत्र का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (लिवाली) एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है. स्कूल परिसर में हुआ हंगामा अब चर्चा का विषय बना हुआ है. आरोप है कि स्कूल के दो शिक्षकों ने कुछ छात्रों के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है.


क्या है पूरा मामला?
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, स्कूल के शिक्षकों को शक था कि कुछ छात्र एक छात्रा को परेशान कर रहे हैं. इसी बात को लेकर शिक्षकों ने कथित तौर पर लड़कों के साथ मारपीट कर दी. हालांकि, कहानी में मोड़ तब आया जब पीड़ित छात्रा ने खुद सामने आकर साफ कहा कि किसी भी छात्र ने उसे परेशान नहीं किया था. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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पुलिस तक पहुंचा मामला, दो शिक्षकों पर FIR दर्ज
हंगामे के बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक अविनाश शर्मा और दिनेश मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.


हमारा कोई लेना-देना नहीं... CBEO का अजीब बयान
हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग इस पूरे मामले से अपना पलड़ा झाड़ता नजर आ रहा है. शिक्षा विभाग की CBEO प्रतिभा सिंह का कहना है कि इस मामले से शिक्षा विभाग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभिभावकों ने सीधे पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है. अधिकारी का यह रवैया भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है.


पहले भी विवादों में रहा है यही स्कूल
यह पहला मौका नहीं है जब लिवाली का यह सरकारी स्कूल विवादों में आया हो. इस स्कूल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. बीते कुछ दिन पहले ही इस विद्यालय की एक शिक्षिका पर पैसे चोरी के शक में छात्राओं के कपड़े उतरवाने का गंभीर आरोप लगा था. उस वक्त भी काफी बवाल मचा था, और अब इस ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल दाग दिए हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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