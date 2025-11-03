Zee Rajasthan
राजस्थान के इस गांव में बनेगा तेजाजी महाराज का भव्य हेरिटेज मंदिर, नींव पूजन...

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Nov 03, 2025, 05:56 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 05:56 PM IST

राजस्थान के इस गांव में बनेगा तेजाजी महाराज का भव्य हेरिटेज मंदिर, नींव पूजन...

Tejaji Maharaj Temple: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार उपखंड क्षेत्र के बहरावंडा कलां गांव में लोकदेवता तेजाजी महाराज का भव्य हेरिटेज मंदिर बनाया जाएगा. लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मंदिर गांव की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा. मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा होगा, जिसमें सुंदर वास्तुकला और पारंपरिक राजस्थानी शैली की झलक देखने को मिलेगी.

मंदिर निर्माण के लिए आज विधि-विधान के साथ नींव पूजन करके आधारशिला रखी गई. इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इस मंदिर के बनने के साथ परिसर में सभा मंडप, धर्मशाला, पुस्तकालय, गोशाला और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि पर्यटन केंद्र के रूप में भी पहचान बनाएगा और तेजाजी महाराज का यह सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर होगा. वहीं मंदिर निर्माण में सर्वसमाज द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा.

उपतहसील मुख्यालय बहरावंडा कलां गांव में लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से तेजाजी महाराज का भव्य हेरिटेज मंदिर बनाया जा रहा है. मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ आज नींव पूजन के साथ किया गया. मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा होगा और इसमें शुद्ध राजस्थानी स्थापत्य कला की झलक दिखाई देगी. मंदिर परिसर में सभा भवन, धर्मशाला, पुस्तकालय, गोशाला, विश्राम गृह और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने बताया कि कलश यात्रा के साथ आज पूजा-अर्चना कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें आसपास के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए. इतिहास के अनुसार, 77 वर्ष पूर्व भरतपुर महाराजा बच्छू सिंह भी यहां दर्शन के लिए आए थे, जिससे इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता और बढ़ गई है. तेजाजी महाराज के इस मंदिर के बनने से क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. ग्रामीणों में मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह का माहौल है.

