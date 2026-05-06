/बाघ-तेंदुआ के बाद अब चीता KP2 ने रणथंभौर में पसारे पैर, गांवों में मचा हड़कंप, प्रशासन अलर्ट

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाईगर रिजर्व ऐसा टाईगर रिजर्व बन गया है ,जहाँ इन दिनों वाइल्डलाइफ के तीन तीन खूंखार वन्यजीव बाघ- लेपर्ड और चीता विचरण करते नजर आ रहे है. मध्यप्रदेश के कुनों से भटककर करीब 20 दिन पूर्व राजस्थान पहुंचा चीता KP2 को रणथंभौर के जंगल एंव पैराफेरी का इलाका रास आ रहा है.

चीता KP2 कभी रणथंभौर के जोन नम्बर 8 - 9 और 10 में विचरण कर रहा है तो कभी जंगल से निकलकर रणथंभौर की पैराफेरी में बसे गांवों के आबादी क्षेत्र के निकट पहुंच रहा है ,जिसके चलते ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है , चीता KP2 अक्सर रणथंभौर से सटे कैलाशपुरी गांव के नजदीक अमरूदों के बगीचे में पहुंच जाता है ,जिसके कारण कैलाशपुरी गांव के ग्रामीणों में इन दिनों ख़ौफ़ का माहौल है.

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रणथंभौर से सटे पैराफेरी वाले गांवों में बार बार चीता KP2 के आने से ग्रमीणों में दहशत व्याप्त है ,चीता कभी जंगल में चला जाता है तो कभी पैराफेरी वाले कैलाशपुरी , दुमोदा ,मोजीपुरा गांव सहित जिला मुख्यालय की श्याम वाटिका कॉलोनी में आ जाता है.



इन दिनों चीता का अधिकतर मूवमेंट कैलाशपुरी गांव के नजदीक एक अमरूदों के बगीचे में देखा जा रहा है ,यहाँ चीता का मूवमेंट करीब पांच सात दिनों से बना हुवा है ,चीता कभी रणथंभौर के जोन नम्बर 10 में पहुंच जाता है तो कभी अमरूदों के बगीचे में आ बैठता है.



चीता के अमरूदों के बगीचे में आने से कैलाशपुरी के ग्रामीणों में डर व्याप्त है ,ग्रामीणों का कहना है कि चीता के मूवमेंट के चलते उनका कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है ,ग्रामीण चीते के डर से ना तो अपने खेतों ओर बगीचों में जा पा रहे है और ना ही कृषि सम्बन्धी ओर कोई काम कर पा रहे है ,ग्रामीणों का कहना है कि हर वक्त उनमें किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है ,चीता कब किसे अपना शिकार बना ले उसी डर से किसान अपने खेतों ओर बगीचों में नही जा पा रहे है ,ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा उन्हें अपने बच्चों को लेकर है.



वही मोजीपुरा गांव से भी कई बच्चे पढ़ने के लिए उसी रास्ते से स्कूल आते जाते है जिस रास्ते की तरफ चीते का मूवमेंट रहता है ,ऐसे में चीते के डर से बच्चे स्कूल तक नही जा पा रहे है . ग्रामीणों ने बताया कि चीते द्वारा उनके पालतू पशु बकरियों का भी शिकार किया गया है . गांव के नजदीक अमरूदों के बगीचे में चीते का मूवमेंट होने से गांव के महिला-पुरुषों सहित बच्चे घरों में कैद होकर रह गए है . ऐसे में जहाँ ग्रामीणों की गर्मी की सफलें सिंचाई की वजह से सुख रही है वही बगीचों ओर फसलों की निनाई गुड़ाई भी नही हो पा रही है.



कैलाशपुरी के ग्रमीणों का कहना है कि भलेही वन विभाग की टीम द्वारा चीते की मॉनिटरिंग की जा रही हो लेकिन ग्रामीणों में चीते के मूवमेंट को लेकर हमेशा डर और ख़तरा बना रहता है ,ग्रामीणों द्वारा वन अधिकारियों से चीते को पकड़ने की मांग की गई है.



ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा क्षेत्रीय रेंजर एंव डीएफओ को शिकायत भी की गई है कि चीता बार बार ग्रामीणों की खातेदारी की जमीन पर आ रहे है ,लेकिन वनाधिकारियों द्वारा उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है , ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में चीते का मूवमेंट बढ़ने से गांव के महिला पुरुष और बच्चे बुरी तरह से डरे सहमे है ओर अपने घरों में कैद होकर रह गए है .

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