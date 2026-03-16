Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में Tiger का हमला, वनकर्मियों की बाइक की सीट फाड़ी, बाल-बाल बची जान

Tiger Attacks Forest Personnel in Ranthambore: सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में बाईक से गस्त कर रहे वनकर्मियों की जान आज उस वक्त हलक में आ गई, जब अचानक टाइगर आरबीटी-2511 ने उनपर हला कर दिया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByArvind singh
Published:Mar 16, 2026, 01:10 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 01:10 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी

Chaitra Navratri 2026: दर्शन के लिए झुंझुनूं का मनसा माता मंदिर है बेहद खास, लगती है श्रद्धालुओं की भीड़
8 Photos
Rajasthan Temple

Chaitra Navratri 2026: दर्शन के लिए झुंझुनूं का मनसा माता मंदिर है बेहद खास, लगती है श्रद्धालुओं की भीड़

राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल
5 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि से लुढ़का पारा, 18 मार्च से फिर बदलेगा मौसम, जानें अपने शहर का हाल

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं पापड़ की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में Tiger का हमला, वनकर्मियों की बाइक की सीट फाड़ी, बाल-बाल बची जान

Tiger Attacks Forest Personnel in Ranthambore: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में बाईक से गस्त कर रहे वनकर्मियों की जान आज उस वक्त हलक में आ गई, जब अचानक सामने टाइगर आरबीटी-2511 आ धमका. टाइगर को हमलावर स्थिति में होता देख वनकर्मियों ने अपनी बाईक को मौके पर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई. वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी.

जानकारी के मुताबिक, आज सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व की आरोपीटी रेंज के सुल्तानपुर वन नाके के अधीन आने वाले गाडा डूब वन क्षेत्र में वनकर्मी निरंजन अपने साथ होमगार्ड जितेंद्र शर्मा के साथ बाईक से गस्त कर रहा था. इसी दौरान अचानक उनके सामने टाइगर आरबीटी- 2511 आ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टाइगर को सामने देखकर वनकर्मियों की सिट्टी पिट्टी गम हो गई और जान हलक में आ गई. वहीं अपने सामने बाईक सवार लोगों को देख टाइगर भी हमलावर मूड़ में आ गया, लेकिन टाइगर उनपर हमला करता इससे पहले ही वनकर्मियों ने अपनी सरकारी बाईक को मौके पर ही छोड़ा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

गनीमत ये रही कि टाइगर ने वनकर्मियों का पीछा नहीं किया. अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. टाइगर ने बाइक की सीट पर कई बार ताबड़तोड़ हमला कर सीट को फाड़ दिया. साथ ही बाइक को और भी नुकसान हुआ है. पार्क भ्रमण पर गई एक पर्यटक जिप्सी में सवार पर्यटकों ने मौके पर पड़ी बाईक और टाईगर को मौके पर भी देखा है.

वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट वाले इलाकों में कुछ टाइगर एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं. ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए विभाग को वनकर्मियों को चौपहिया वाहन उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे गस्त के दौरान वनकर्मियों को सुरक्षा मिल सके. वन कर्मियों के लिए जोखिम को कम किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai Madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news