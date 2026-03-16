रणथंभौर टाइगर रिजर्व में Tiger का हमला, वनकर्मियों की बाइक की सीट फाड़ी, बाल-बाल बची जान

Tiger Attacks Forest Personnel in Ranthambore: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में बाईक से गस्त कर रहे वनकर्मियों की जान आज उस वक्त हलक में आ गई, जब अचानक सामने टाइगर आरबीटी-2511 आ धमका. टाइगर को हमलावर स्थिति में होता देख वनकर्मियों ने अपनी बाईक को मौके पर छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई. वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी.

जानकारी के मुताबिक, आज सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व की आरोपीटी रेंज के सुल्तानपुर वन नाके के अधीन आने वाले गाडा डूब वन क्षेत्र में वनकर्मी निरंजन अपने साथ होमगार्ड जितेंद्र शर्मा के साथ बाईक से गस्त कर रहा था. इसी दौरान अचानक उनके सामने टाइगर आरबीटी- 2511 आ गया.

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टाइगर को सामने देखकर वनकर्मियों की सिट्टी पिट्टी गम हो गई और जान हलक में आ गई. वहीं अपने सामने बाईक सवार लोगों को देख टाइगर भी हमलावर मूड़ में आ गया, लेकिन टाइगर उनपर हमला करता इससे पहले ही वनकर्मियों ने अपनी सरकारी बाईक को मौके पर ही छोड़ा और वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

गनीमत ये रही कि टाइगर ने वनकर्मियों का पीछा नहीं किया. अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. टाइगर ने बाइक की सीट पर कई बार ताबड़तोड़ हमला कर सीट को फाड़ दिया. साथ ही बाइक को और भी नुकसान हुआ है. पार्क भ्रमण पर गई एक पर्यटक जिप्सी में सवार पर्यटकों ने मौके पर पड़ी बाईक और टाईगर को मौके पर भी देखा है.

वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट वाले इलाकों में कुछ टाइगर एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं. ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए विभाग को वनकर्मियों को चौपहिया वाहन उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे गस्त के दौरान वनकर्मियों को सुरक्षा मिल सके. वन कर्मियों के लिए जोखिम को कम किया जा सके.