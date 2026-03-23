पक्षी के शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ी बाघिन, फिर जो हुआ देख उड़ जाएंगे आपके होश

Tigress Viral Video: राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान सैलानियों को कई मर्तबा वाइल्डलाइफ के दुर्लभ और रोमांचकारी दृश्य देखने को मिलते हैं, जो जीवनभर के लिए यादगार बन जाते हैं.
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Tigress Viral Video: राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान सैलानियों को कई मर्तबा वाइल्डलाइफ के दुर्लभ और रोमांचकारी दृश्य देखने को मिलते हैं, जो जीवनभर के लिए यादगार बन जाते हैं. ऐसा ही एक दुर्लभ और रोमांचकारी दृश्य सैलानियों को उस वक्त देखने को मिला जब सैलानी टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर के जोन नम्बर तीन में पहुंचे, जहां उन्हें बाघिन रिद्धि टी-124 की बेटी आरबिटी 2504 माही के दीदार हुए.
बाघिन RBT 2504 की अठेखेलियों को देखकर सैलानी गदगद हो उठे, तभी पद्मला तालाब के पास सैलानियों को उस वक्त एक दुर्लभ ओर रिमांचकारी दृश्य देखने को मिला जब बाघिन माही एक पक्षी ग्रे हेरॉन के शिकार के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई. बघिन आरबिटी 2504 माही को पक्षी के शिकार के लिए यूं पेड़ पर चढ़ता देख सैलानी आश्चर्यचकित रह गए और इस दुर्लभ और अद्भुत रोमांचकारी दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया.
इस दौरान बाघिन माही करीब तीन से चार मिनट पेड़ की पक्ष ग्रे हेरॉन को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही. क्योंकि पक्षी ग्रे हेरॉन पेड़ की बेहद महीन और पतली डाली पर पेड़ के अंतिम छोर पर बैठा था, जहां तक बाघिन अपने भारी भरकम शरीर के साथ नही पहुंच पाई, हालांकि बाघिन ने पेड़ की डालियों को हिलाकर पक्षी को गिरने की भी कोशिश की, लेकिन पक्षी ग्रे हेरॉन की डाल पर पक्ष इतनी मकबूत थी कि बाघिन के सभी इरादे नाकाम हो गए.
बाघिन ग्रे हेरॉन का शिकार नही कर पाई और मायूश होकर पेड़ से निचे कूद गई. गौरतलब है कि बाघिन आरबिटी 2504 इससे पूर्व भी शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ती नजर आ चुकी है. ऐसे में कहा जा सकता है कि रणथंभौर की यह बाघिन आरबीटी 2504 बेहद फुर्तीली और सक्रिय बाघिन है, जो शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ने जैसे असामान्य प्रयास करने से भी नहीं चूकती.
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