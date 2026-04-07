सवाई माधोपुर में ट्रैफिक जाम से राहत की तैयारी, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, जानें पूरा अपडेट

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर आज SP के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी और यातायात पुलिस प्रभारी, सिटी बस यूनियन सहित प्रबुद्धजनों एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई.
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Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर आज पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल मीणा एवं यातायात पुलिस प्रभारी राकेश शर्मा द्वारा शहर स्थित पुलिस चौकी में शहर के व्यापार मंडल, सिटी बस यूनियन सहित प्रबुद्धजनों एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली गई.
बैठक के दौरान पुराने शहर में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम को लेकर व्यापारियों एवं प्रबुद्धजनों तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जाम की समस्या से निजात दिलाने की बात कही. इसपर यातायात पुलिस प्रभारी राकेश शर्मा एवं कोतवाली थानाधिकारी ने बैठक में मौजूद लोगों से सुझाव मांगे. जिसपर लोगों ने कई तरह के महतवपूर्ण सुझाव दिए.
इस दौरान कोतवाली थानाधिकारी एवं यातायात प्रभारी ने सिटी बस संचालकों से बेवजह जगह-जगह बस नहीं रोकने की हिदायत दी. साथ ही व्यापार मंडल के सदस्यों से कहा कि आप भी शहर के सभी व्यापारियों को अवगत करवाएं कि व्यापारी अपनी दुकानों के आगे चौपहिया वाहनों को खड़ा ना होने दें. साथ ही मुख्य बाजार और सड़कों पर कोई भी व्यापारी अपने वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ा ना करें.
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर के मुख्य बाजार में बेतरतीब खड़े वाहनों एवं सिटी बसों के चलते बार-बार जाम लगता है और आम शहरी को परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसे में कई लोगों की ट्रेनें व बसें भी छूट जाती हैं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बुधवार से पुलिस सभी के सहयोग से तीन दिन तक समझाइश का दौर चलाएगी. इसके बाद भी यदि कोई इस तरह बाजार में चौपहिया वाहन दुकानों के आगे पार्क करता है या यातायात नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि जो भी वाहन मालिक मुख्य मार्ग पर अपने चौपहिया वाहन खड़े करके चले जाते हैं. वह या तो अपने चौपहिया वाहनों को अपने घर की पार्किंग में खड़ा करें, अन्यथा मुख्य मार्ग पर खड़ा करने पर यातायात पुलिस चौपहिया वाहनों के फोटो खींचकर उसका घर बैठे चालान भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी.
साथ ही प्रत्येक शनिवार को लगने वाले हॉट को भी मुख्य सड़क से हटाकर नीचे लटिया नाले में शिफ्ट कराया जाएगा. इसपर सभी सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल एवं सिटी बस यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति जताई और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए पुलिस का हर स्तर पर सहियोग करने का आश्वासन दिया.
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